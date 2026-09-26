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Indrakeeladri: ఇంద్రకీలాద్రి ఘాట్ రోడ్డులో కొండచరియల పరిశీలన!

Indrakeeladri: ఇంద్రకీలాద్రి ఘాట్ రోడ్డులో కొండచరియలు విరిగిపడిన ప్రాంతాన్ని కమిషనర్ రామచంద్ర మోహన్ పరిశీలించి, శాశ్వత భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.

Satyanarayana, Vijayawada
Published on: 26 Sept 2026 12:23 PM IST
Indrakeeladri
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Indrakeeladri: ఇంద్రకీలాద్రి ఘాట్ రోడ్డులో కొండచరియల పరిశీలన!

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Indrakeeladri: భారీ వర్షాల కారణంగా ఇంద్రకీలాద్రి ఘాట్ రోడ్డులో కొండచరియలు విరిగిపడిన ప్రాంతాన్ని శనివారం ఉదయం ఆంధ్రప్రదేశ్ దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ శ్రీ కె. రామచంద్ర మోహన్ క్షేత్రస్థాయిలో స్వయంగా పరిశీలించారు.

దేవస్థాన అధికారులు మరియు ఇంజినీరింగ్ సాంకేతిక నిపుణుల బృందంతో కలిసి ఆయన ఘాట్ రోడ్డులోని ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని, రక్షణ గోడలను, కొండ వాలు భాగాలను నిశితంగా తనిఖీ చేశారు.

​ఈ సందర్భంగా దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్ మాట్లాడుతూ.. రానున్న దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల వేళ భక్తుల రక్షణే అత్యంత ప్రధానమని స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్‌లో ఇటువంటి సంఘటనలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పునరావృతం కాకుండా పటిష్టమైన మరియు శాశ్వత ప్రత్యామ్నాయ రక్షణ చర్యలు యుద్ధప్రాతిపదికన చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

​నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రాక్ మెకానిక్స్ (NIRM) అధ్యయనం ఆధారంగా కార్యాచరణ.

​గతంలో ఇంద్రకీలాద్రి కొండచరియల స్థిరత్వంపై బెంగళూరుకు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రాక్ మెకానిక్స్ (NIRM) శాస్త్రవేత్తలు సమగ్ర అధ్యయనం చేసి సమర్పించిన సాంకేతిక నివేదిక ఆధారంగా చేపట్టవలసిన రక్షణ పనులపై ఘటనా స్థలంలోనే ఉన్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు.

​ఈ సందర్భంగా NIRM శాస్త్రవేత్త శ్రీ జైన్, దేవాదాయ శాఖ సాంకేతిక సలహాదారు శ్రీ సుబ్బారావు, చీఫ్ ఇంజినీర్ శ్రీ శేఖర్ మరియు ఆలయ ఈవో శ్రీ వి.కె. శీనా నాయక్‌లతో కలిసి కమిషనర్ కీలక అంశాలపై చర్చించారు.

​వర్షపు నీటి ఊట కారణంగా పట్టు కోల్పోయిన వదులైన రాళ్లను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో తొలగించడం, కొండ వాలును పటిష్టం చేసేందుకు అవసరమైన 'రాక్ బోల్టింగ్' (Rock Bolting), షాట్‌క్రీటింగ్ పనులను పరిశీలించారు.

​కొండ పైనుండి రాళ్లు రోడ్డుపైకి రాకుండా ఏర్పాటు చేసిన హై-టెన్సైల్ ఐరన్ ఫెన్సింగ్ నెట్లను (Rock-fall Netting) సరిచూసి, అవసరమైన చోట్ల నూతన రక్షణ నెట్లను అమర్చేందుకు గానూ

​మరియు కొండపై భాగం నుండి వర్షపు నీరు కొండచరియల్లోకి ఇంకి ఒత్తిడి పెంచకుండా, ప్రత్యేక డ్రైనేజీ చానల్స్ ద్వారా నీరు నేరుగా కిందకు వెళ్లేలా చర్యలు తీసుకోవడానికి NIRM వారి సూచనలు మేరకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.

​దసరా మహోత్సవాల నాటికి ఘాట్ రోడ్డు పూర్తిగా సురక్షితంగా ఉండేలా అన్ని సాంకేతిక మరియు ఇంజినీరింగ్ చర్యలను సమన్వయంతో పూర్తి చేయాలని అధికారులను కమిషనర్ ఆదేశించారు.

​ఈ సమీక్షలో NIRM శాస్త్రవేత్త శ్రీ జైన్, దేవాదాయ సాంకేతిక సలహాదారు శ్రీ సుబ్బారావు, చీఫ్ ఇంజినీర్ శ్రీ శేఖర్, ఆలయ ఈవో శ్రీ వి.కె. శీనా నాయక్, ఇతర ఇంజినీరింగ్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.

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Satyanarayana, Vijayawada

Satyanarayana, Vijayawada

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