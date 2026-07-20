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Konduru: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో రైతుల "ఛలో కొండూరు" పాదయాత్ర!

Konduru: చీమలపాడు రెవిన్యూ పరిధిలోని రైతులు పట్టాల కోసం సిపిఎం నేత డివి కృష్ణ ఆధ్వర్యంలో ఛలో కొండూరు ఎమ్మార్వో ఆఫీస్ పాదయాత్ర చేపట్టారు.

Venkateswara Rao, Tiruvuru
Published on: 20 July 2026 5:23 PM IST
Konduru
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Konduru: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో రైతుల "ఛలో కొండూరు" పాదయాత్ర!

కొండూరు: ఏ కొండూరు మండలం చీమలపాడు రెవిన్యూ పరిధిలోని రామచంద్రపురం, లక్ష్మీపురం, కోమటికుంట గ్రామాల రైతులు తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం "ఛలో కొండూరు ఎమ్మార్వో ఆఫీస్" పేరిట పాదయాత్ర చేపట్టారు.సిపిఎం,రైతు సంఘం, కౌలు రైతు సంఘాల నాయకత్వంలో సాగిన ఈ యాత్రలో అర్హులైన సాగుదారులందరికీ పట్టాలు మంజూరు చేయాలని రైతులు గట్టిగా డిమాండ్ చేశారు.

ఈ సందర్భంగా సిపిఎం జిల్లా నాయకుడు డివి కృష్ణ మాట్లాడుతూ, విశాఖపట్నంలో ఎకరాకు 95 పైసలకే ప్రభుత్వం భూములు కేటాయిస్తుండగా, 70 ఏళ్లుగా ఒకే భూమిని సాగు చేసుకుంటున్న రైతుకు పట్టా ఇవ్వడంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బంది ఏమిటని ప్రశ్నించారు.తరతరాలుగా భూమిని సాగు చేస్తూ, శిస్తు చెల్లిస్తూ, ప్రజలందరికీ అన్నం పెట్టిన రైతన్నలకు రుణం ఏమిచ్చి తీర్చుకోగలమని ఆయన అన్నారు.భూమి హక్కుల కోసం సాగుతున్న ఈ పోరాటానికి తమ మద్దతు కొనసాగుతుందని, అధికారులు వెంటనే స్పందించి రైతుల న్యాయమైన కోర్కెలు నెరవేర్చాలని రైతు సంఘాల నాయకులు కోరారు.

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Venkateswara Rao, Tiruvuru

Venkateswara Rao, Tiruvuru

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