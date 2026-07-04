Kothagudem: కేజీబీవీ విద్యార్థినులకు బంపర్ ఆఫర్: YIIOE ప్రవేశ పరీక్ష!
Kothagudem: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కేజీబీవీల్లో YIIOE ప్రవేశ పరీక్ష జూలై 12న నిర్వహణ. దరఖాస్తుకు జూలై 5 ఆఖరి తేదీ అని తెలిపిన డీఈఓ బి.వాసంతి.
కొత్తగూడెం: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సమగ్ర శిక్ష (Samagra Shiksha) ఆధ్వర్యంలో, కస్తూర్బా గాంధీ బాలిక విద్యాలయాలు (KGBVs) లో చదువుతున్న బాలికలకు ఉన్నత స్థాయి పోటీ పరీక్షలలో (IIT-JEE, NEET, CLAT) ఉత్తమ అవకాశాలు కల్పించేందుకు ప్రత్యేకంగా Young India Institutes of Excellence (YIIOEs) ఏర్పాటు చేయబడినవి. మన జిల్లాలో కేజీబీవీ, పాల్వంచ, కేజీబీవీ. చండ్రుగొండ, కేజీబీవీ భద్రాచలం లలో ఈ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయబడినవి.
ముఖ్య ఉద్దేశ్యం: KGBV విద్యార్థినులకు నాణ్యమైన ఉచిత నివాస విద్యతో పాటు, జాతీయ మరియు రాష్ట్ర స్థాయి ప్రవేశ పరీక్షలలో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించేలా ప్రత్యేక శిక్షణ అందించడం.
ప్రధాన సౌకర్యాలు: ఉచిత నివాస విద్య, IIT-JEE, NEET, CLAT కు అనుభవజ్ఞులైన ఫ్యాకల్టీ ద్వారా బోధన ప్రత్యేకంగా సిద్ధం చేసిన స్టడీ మెటీరియల్ వీకెండ్స్ మరియు పాఠశాల అనంతరం అదనపు క్లాసులు మెరిట్ విద్యార్థులకు సమ్మర్ కోచింగ్ పోటీ పరీక్షల ఫీజుల కోసం ఆర్థిక సహాయం 24×7 పర్యవేక్షణ, భద్రతతో కూడిన వాతావరణం విద్యార్థుల ఆరోగ్యంపై నిరంతర పర్యవేక్షణ క్రీడలు, యోగా, కో-కరిక్యులర్ కార్యకలాపాలు సైకాలజికల్ కౌన్సెలింగ్ సదుపాయం కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్, హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్, ఈ-లెర్నింగ్ అన్ని సబ్జెక్టులకు సకల సౌకర్యాలతో ల్యాబ్స్ & లైబ్రరీ అడ్మిషన్లు – 2026-27 ఈ విద్యాసంవత్సరం
మన జిల్లాలో 3 Young India Institutes of Excellence కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. ప్రతి కేంద్రంలో 40 సీట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం KGBVs లో చదువుతున్న బాలికలకు మాత్రమే ఈ ప్రత్యేక కేంద్రాలలో చదివే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎంట్రన్స్ పరీక్ష వివరాలు:
తేదీ: 12-07-2026
సమయం: ఉదయం 11:00 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:00 వరకు
అప్లికేషన్ కు ఆఖరి తేదీ: 05/07/2026
పరీక్ష కేంద్రాలు: జిల్లాలోని కేజీబీవీ పాల్వంచ, కేజీబీవీ,చండ్రుగొండ, కేజీబీవీ. భద్రాచలం, ఈ మూడు కేంద్రాలలో నిర్వహించబడును. వీటిలో లో 6 వ తరగతిలో ప్రవేశం పొందడానికి విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా జిల్లా స్థాయిలో నిర్వహించే ప్రవేశ పరీక్ష రాయాలి. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని KGBV లలో చదువుతున్న బాలికలు వినియోగించుకొని తమ భవిష్యత్తును ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి బి. వాసంతి గారు తెలియజేశారు.