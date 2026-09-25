Wyra: లో-వోల్టేజ్ సమస్యకు చెక్: మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ కాపా చంద్రకళ!
Wyra: ఖమ్మం జిల్లా వైరా మున్సిపాలిటీలో లో-వోల్టేజ్ సమస్య పరిష్కారానికి 100 కేవీ త్రీఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను చైర్పర్సన్ కాపా చంద్రకళ, కౌన్సిలర్ పణితి సైదులు ప్రారంభించారు.
వైరా: వైరా మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఏడో వార్డు కౌన్సిలర్ పణితి సైదులు ఆధ్వర్యంలో 100 కేబీ 3 ఫేస్ ట్రాన్స్ఫారాన్ని విద్యుత్ శాఖ అధికారులతో కలిసి ప్రారంభించారు. గృహాలకు వినియోగించే కరెంటు లో వోల్టేజ్ రావడంతో స్థానికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని గ్రహించిన కౌన్సిలర్ పణితి సైదులు ఏడో వార్డుకి నాలుగో వార్డ్ కి కలిపి కొత్త ట్రాన్స్ఫర్ ని నిర్మించాలని విద్యుత్ శాఖ అధికారులను కోరగా ట్రాన్స్ఫారాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
ఏడో వార్డు స్థానికులు కౌన్సిలర్ కు అభినందనలు తెలిపారు.ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ కాపా చంద్రకళ, ఏడో వార్డు కౌన్సిలర్ పణితి సైదులు, ముళ్లపాటి సీతారాములు,కాపా మురళీకృష్ణ,శ్యాంబాబు, వేముల రత్నాకర్, చెరుకూరి శ్రీను సరిపుడి కోటేశ్వరరావు, పనితీ నాగార్జున, అబ్బాస్,విద్యుత్ శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు.