Kothagudem: నవ మహిళా సాధికార కేంద్రంలో రూ. 2.77 లక్షల చెక్కుల పంపిణీ!
Kothagudem: మహిళా సాధికార కేంద్రంలో తాటి ఆకుల కళాకృతులు, గార్మెంట్ మేకింగ్ ద్వారా సాధించిన రూ. 2.77 లక్షల ఆదాయ చెక్కులను రేర్ అడ్మిరల్ ఎల్ వి శరత్ బాబు మహిళలకు అందజేశారు.
కొత్తగూడెం: నవ లిమిటెడ్ , పాల్వంచ సామాజిక కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన నవ మహిళా సాధికార కేంద్రంలో తాటి ఆకుల కళాకృతులు విక్రయించడం మరియు గార్మెంట్ మేకింగ్ ద్వారా 277362/-వచ్చిన నగదు చెక్కులను యూనిట్ హెడ్ తెలంగాణ ఆపరేషన్ రేర్ అడ్మిరల్ ఎల్ వి శరత్ బాబు (వి) మహిళలకు అందజేయడం జరిగింది.
ఈ సందర్భంగా శరత్ బాబు గారు మాట్లాడుతూ మహిళలు ఆర్థికంగా బలపడితే కుటుంబం,సమాజం అభివృద్ధి చెందుతుంది. మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ముందు ఉండాలని
ఆ కుటుంబం ఎప్పుడూ ఆనందమయంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో డి జి ఎమ్ హెచ్ ఆర్ ఏ శ్రీనివాస్ రెడ్డీ, సి ఎస్ ఆర్ సి హెచ్ శ్రీనివాసరావు ఆముద మరియు మహిళలు పాల్గొన్నారు.
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