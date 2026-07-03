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Kothagudem: నవ మహిళా సాధికార కేంద్రంలో రూ. 2.77 లక్షల చెక్కుల పంపిణీ!

Kothagudem: మహిళా సాధికార కేంద్రంలో తాటి ఆకుల కళాకృతులు, గార్మెంట్ మేకింగ్ ద్వారా సాధించిన రూ. 2.77 లక్షల ఆదాయ చెక్కులను రేర్ అడ్మిరల్ ఎల్ వి శరత్ బాబు మహిళలకు అందజేశారు.

T.KRISHNAM RAJU, KOTHAGUDEM
Published on: 3 July 2026 5:24 PM IST
Kothagudem
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Kothagudem: నవ మహిళా సాధికార కేంద్రంలో రూ. 2.77 లక్షల చెక్కుల పంపిణీ!

కొత్తగూడెం: నవ లిమిటెడ్ , పాల్వంచ సామాజిక కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన నవ మహిళా సాధికార కేంద్రంలో తాటి ఆకుల కళాకృతులు విక్రయించడం మరియు గార్మెంట్ మేకింగ్ ద్వారా 277362/-వచ్చిన నగదు చెక్కులను యూనిట్ హెడ్ తెలంగాణ ఆపరేషన్ రేర్ అడ్మిరల్ ఎల్ వి శరత్ బాబు (వి) మహిళలకు అందజేయడం జరిగింది.

ఈ సందర్భంగా శరత్ బాబు గారు మాట్లాడుతూ మహిళలు ఆర్థికంగా బలపడితే కుటుంబం,సమాజం అభివృద్ధి చెందుతుంది. మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ముందు ఉండాలని

ఆ కుటుంబం ఎప్పుడూ ఆనందమయంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.ఈ కార్యక్రమంలో డి జి ఎమ్ హెచ్ ఆర్ ఏ శ్రీనివాస్ రెడ్డీ, సి ఎస్ ఆర్ సి హెచ్ శ్రీనివాసరావు ఆముద మరియు మహిళలు పాల్గొన్నారు.

PalvanchaWomen EmpowermentNava Mahila Sadhikara Kendram
T.KRISHNAM RAJU, KOTHAGUDEM

T.KRISHNAM RAJU, KOTHAGUDEM

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