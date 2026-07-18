Sathupally: సింగరేణి ఓసీలో రేజర్ల గ్రామస్థుల ఆందోళన: నిలిచిన పనులు!
Sathupally: సత్తుపల్లి సింగరేణి జేవీఆర్ ఓసీ-2లో దుమ్ము కాలుష్యానికి వ్యతిరేకంగా రేజర్ల గ్రామస్థుల ఆందోళన. ఘటనాస్థలికి భారీగా చేరుకున్న పోలీసులు.
Sathupally: ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లి మండలంలోని సింగరేణి జేవీఆర్ ఓసీ-2లో రేజర్ల గ్రామానికి చెందిన గ్రామస్థులు ఆందోళనకు దిగారు. ఓసీలో జరుగుతున్న ఓబీ మట్టి తొలకల పనుల వల్ల ఎగిసిపడుతున్న దుమ్ము, దూళితో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని ఆరోపిస్తూ గ్రామస్థులు ఓసీలోకి ప్రవేశించి ఆందోళనకు దిగారు. దీంతో డంపర్ వాహనాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయి కొంతసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.
సింగరేణి అధికారులు, సత్తుపల్లి పోలీసులు గ్రామస్థులను అడ్డుకుని ఓసీ గనిలోకి వెళ్లేందుకు అనుమతి లేదని చెప్పి ఆందోళనకారులను బయటకు పంపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే గ్రామస్థులు ఓసీలోనే కూర్చొని ఆందోళన కొనసాగిస్తున్నారు.గ్రామంలో దుమ్ము కాలుష్య సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని గ్రామస్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఘటనాస్థలంలో పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.