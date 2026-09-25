Penuballi: ఉప్పల చిలక కేజీబీవీలో ఎమ్మెల్యే మట్టా రాగమయి తనిఖీ
Penuballi: ఖమ్మం జిల్లా పెనుబల్లి మండలం ఉప్పల చిలక కేజీబీవీ పాఠశాలను సత్తుపల్లి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మట్టా రాగమయి దయానంద్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
సత్తుపల్లి : పెనుబల్లి మండలం – ఉప్పల చిలక: పెనుబల్లి మండలం ఉప్పల చిలకలోని కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయం (KGBV) పాఠశాల, కళాశాలను సత్తుపల్లి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మట్టా రాగమయి దయానంద్ గారు, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకులు మట్టా దయానంద్ గారితో కలిసి ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే రాగమయి దయానంద్ గారు విద్యార్థినులతో ఆప్యాయంగా మమేకమై, వారితో కొంతసేపు గడిపారు. హాస్టల్ గదులు, తరగతి గదులు, హాస్టల్ ప్రాంగణాన్ని పరిశీలించారు. విద్యార్థినులకు అందిస్తున్న భోజనం మెనూ ప్రకారం అందుతున్నదా? ఆహారం నాణ్యత ఎలా ఉంది? అనే అంశాలను స్వయంగా పరిశీలించారు.
తరగతి గదిలో విద్యార్థినుల మధ్య కూర్చొని కొంతసేపు పాఠాలు విన్న ఎమ్మెల్యే.. ఉపాధ్యాయురాలిగా మారి విద్యార్థినులతో ప్రశ్నలు అడిగి, వారికి ఉన్న సందేహాలను నివృత్తి చేశారు. డిజిటల్ తరగతులను విద్యార్థినులతో కలిసి వీక్షిస్తూ, వారి అభ్యసన సామర్థ్యాన్ని తెలుసుకునేందుకు వారితోనే తరగతి చెప్పించారు.
స్వతహాగా వైద్యురాలైన ఎమ్మెల్యే రాగమయి దయానంద్, విద్యార్థినుల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటించాలని విద్యార్థినులకు పలు ఆరోగ్య సూచనలు చేశారు. విద్యార్థినుల ఆరోగ్యంపై ANMలు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని సూచించారు.
హాస్టల్ ప్రాంగణంలో చెత్త పేరుకుపోకుండా, నీరు నిల్వ ఉండకుండా పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని సంబంధిత సిబ్బందిని ఆదేశించారు. విద్యార్థినులకు మెనూ ప్రకారం నాణ్యమైన ఆహారం అందేలా నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని సూచించారు.
ఈ సందర్భంగా విద్యార్థినులు ఫుడ్ మరియు కాస్మొటిక్ చార్జీలను పెంచిన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
విద్యార్థినులు బాగా చదువుకుని పాఠశాలకు, తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఎమ్మెల్యే ఆకాంక్షించారు. ప్రతి విద్యార్థిని ఉన్నత లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకుని, జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలను అధిరోహించాలని ప్రోత్సహించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు పంది వెంకటేశ్వరరావు, దిశ కమిటీ సభ్యులు కిషోర్ పోతురాజు, మండల కాంగ్రెస్ నాయకులు, సంబంధిత సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.