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Sathupalli: భారీ వర్షాలు - నిలిచిపోయిన సింగరేణి ఓపెన్‌కాస్ట్ పనులు

Sathupalli: సత్తుపల్లి పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు. ఓపెన్‌కాస్ట్‌లోకి నీరు చేరడంతో నిలిచిపోయిన సింగరేణి పనులు. వర్షపాత వివరాలు వెల్లడించిన TGDPS.

JAMMULA RAJESH REDDY, SATHUPALLI
Published on: 24 Sept 2026 8:45 PM IST
Sathupalli
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Sathupalli: భారీ వర్షాలు - నిలిచిపోయిన సింగరేణి ఓపెన్‌కాస్ట్ పనులు

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సత్తుపల్లి: గత 24 గంటల్లో పలు మండలాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. తెలంగాణ డెవలప్‌మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ (TGDPS) విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం 23 సెప్టెంబర్ ఉదయం 8.30 గంటల నుంచి 24 సెప్టెంబర్ ఉదయం 8 గంటలకు.

కల్లూరు 89.3 మి.మీ., తల్లాడ 71.9 మి.మీ., పెనుబల్లి 51.3 మి.మీ., వేంసూరు 46.5 మి.మీ., వర్షపాతం నమోదైంది. సత్తుపల్లి మండలంలో 14.0 మి.మీ., నమోదైనట్లు TGDPS నివేదిక వెల్లడించింది.

భారీ వర్షాల వల్ల గత రెండు రోజులుగా సింగరేణి ఓపెన్ కాస్ట్ లో పనులు నిలిచిపోయాయి ఓపెన్ కాస్ట్ లోకి భారీగా నీరు రావడంతో ఎక్కడ పనులు అక్కడే ఆగిపోయాయి డంపర్లు పనులు లేక నిలిచే ఉన్నాయి.

భారీ నీటితోడే యంత్రాలు ద్వారా నీటిని బయటికి పంపిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రులు అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

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JAMMULA RAJESH REDDY, SATHUPALLI

JAMMULA RAJESH REDDY, SATHUPALLI

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