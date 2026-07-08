Palwancha: పాల్వంచ విద్యార్థులకు కంటి వైద్య శిబిరం నిర్వహణ
Palwancha: నవ లిమిటెడ్, ఎల్వీపీఐ ఆధ్వర్యంలో ఎర్రగుంట పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం. హాజరైన జిల్లా విద్యా, ఆరోగ్య శాఖాధికారులు.
పాల్వంచ: కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కార్యక్రమంలో భాగంగా ' నవలిమిటెడ్ మరియు ఎల్. వి. పి. ఐ' సంయుక్తంగా పాల్వంచ మండలంలోని ఎర్రగుంట మండల పరిషత్ ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులకు కంటి వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిధిగా శ్రీమతి డి. వాసంతి, జిల్లా విద్యశాఖధికారి మరియు గౌరవ అతిధిగా డాక్టర్ తుకారాం రాథోడ్, జిల్లా ఆరోగ్య వైద్యాధికారి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్బంగా DEO.. డి.వాసంతి మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ పాఠశాలల అభివృద్ధికి, మౌలిక సదుపాయలు కల్పించడంలో 'నవ' లిమిటెడ్ కృషిని కొనియాడారు. అలాగే విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కంటి వైద్యశిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ప్రశంసనీయమన్నారు. DM&HO..డాక్టర్ తుకారాం రాథోడ్ మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థులు ఆరోగ్యం పట్ల తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలను తెలియజేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో జనరల్ మేనేజర్ యన్ సురేష్ చంద్ర, ఎల్. వి. ప్రసాద్, అడ్మినిస్ట్రేటర్ సి. దేవి చంద్రరావు, సి. ఎస్. ఆర్ మేనేజర్ సి. హెచ్. శ్రీనివాసరావు, పాఠశాల హెచ్. ఎమ్ శ్రీమతి పి సుధారాణి,పాఠశాల సిబ్బంది, సి ఎస్. ఆర్. సిబ్బంది, నవభారత్ కంటి వైద్య సిబ్బంది,విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.