Sathupalli: సత్తుపల్లి ట్రంక్ కెనాల్ పనులు వేగవంతం చేయాలి: మంత్రి తుమ్మల!
Sathupalli: సీతారామ ప్రాజెక్టు సత్తుపల్లి ట్రంక్ కెనాల్ ప్యాకేజీలు 9, 10 పనులను అక్టోబర్ 2026 నాటికి పూర్తి చేసి బేతుపల్లికి నీరివ్వాలని మంత్రి ఉత్తమ్ను కోరిన మంత్రి తుమ్మల.
సత్తుపల్లి: సీతారామ ఎత్తిపోతల పథకంలో భాగంగా సత్తుపల్లి ప్రాంతానికి సాగునీరు అందించేందుకు చేపట్టిన సత్తుపల్లి ట్రంక్ కెనాల్ పనులను వేగవంతం చేయాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు కోరారు. ఈ మేరకు నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఎన్. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డితో సమావేశమై ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతి, భూసేకరణ సమస్యలు, పెండింగ్ పనులపై చర్చించారు.
సత్తుపల్లి ట్రంక్ కెనాల్ ప్యాకేజీలు–9, 10లో మిగిలిన పనులను అక్టోబర్ 2026 చివరి నాటికి పూర్తి చేసి బేతుపల్లి రిజర్వాయర్కు గోదావరి జలాలను విడుదల చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి తుమ్మల కోరారు. అలాగే ప్యాకేజీలు–11, 12 పనులను మే 2027 నాటికి పూర్తి చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు.
భూసేకరణకు సంబంధించిన సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించి పనులకు అవసరమైన భూమిని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్యాకేజీలకు సంబంధించిన పెండింగ్ బిల్లులను ప్రాధాన్యత క్రమంలో చెల్లించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
జూలూరుపాడు టన్నెల్పై ప్రత్యేక దృష్టి......
సీతారామ ఎత్తిపోతల పథకంలోని జూలూరుపాడు టన్నెల్ పనులను వెంటనే ప్రారంభించాలని మంత్రి తుమ్మల కోరారు. జూలూరుపాడు మండలం పాపకొల్లు గ్రామ పరిధిలో సుమారు 155 ఎకరాలకు సంబంధించిన భూసేకరణ సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని కోరారు. పనులు చేపట్టాల్సిన ఏజెన్సీ అవసరమైన యంత్రాలు, సిబ్బంది, ఇతర వనరులను సమీకరించి పనులను వేగవంతం చేయాలని సూచించారు. పనుల పురోగతిని పరిశీలించేందుకు త్వరలో జూలూరుపాడు ప్రాంతాన్ని వ్యక్తిగతంగా సందర్శించనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు.
పైప్లైన్ ఇరిగేషన్పై పరిశీలన....
అశ్వారావుపేట నియోజకవర్గంలో ప్రతిపాదించిన డిస్ట్రిబ్యూటరీ ప్యాకేజీలు–7, 8ను ఓపెన్ కెనాల్ విధానంలో చేపడితే సుమారు 2,500 ఎకరాల భూసేకరణ అవసరమయ్యే అవకాశం ఉందని మంత్రి తుమ్మల వివరించారు. ఆయిల్పామ్తో పాటు ఇతర వాణిజ్య పంటలు విస్తృతంగా సాగవుతున్న నేపథ్యంలో రైతుల భూములను సాధ్యమైనంత వరకు కాపాడుతూ భూసేకరణ భారాన్ని తగ్గించేందుకు పైప్లైన్ ఇరిగేషన్ నెట్వర్క్ విధానంలో పనులు చేపట్టే అవకాశాన్ని పరిశీలించాలని కోరారు.
కాలువల పరిధిలో సోలార్ విద్యుత్....
SRLIP కాలువల పరిధిలో అందుబాటులో ఉన్న భూమిని వినియోగించుకుని సోలార్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసి, ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్ను ప్రాజెక్టు పంప్హౌస్లకు వినియోగించే అవకాశాలను పరిశీలించాలని మంత్రి తుమ్మల సూచించారు. దీనివల్ల పంప్హౌస్ల విద్యుత్ అవసరాలను కొంతమేర తీర్చడంతో పాటు ప్రాజెక్టు నిర్వహణలో విద్యుత్ వ్యయాన్ని తగ్గించే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు.
సీతారామ ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా ఉమ్మడి ఖమ్మం ప్రాంత రైతులకు సాగునీటి సౌకర్యాన్ని విస్తరించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. ఇటీవల మారెళ్లపాడు ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా గోదావరి జలాలను తుమ్మలచెరువుకు విడుదల చేయడం మరో ముఖ్యమైన ముందడుగు అని పేర్కొన్నారు.