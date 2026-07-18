Kothagudem: కొత్తగూడెం రోటరీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం
Kothagudem: కొత్తగూడెం బాబు క్యాంప్ పాఠశాలలో మొక్కలు నాటిన రోటరీ క్లబ్ సభ్యులు. పర్యావరణ పరిరక్షణపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించిన రోటేరియన్లు.
కొత్తగూడెం: రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ 3150 గవర్నర్ రోటేరియన్ AKS ఉదయ్ సుధీర్ పిలాని గారి పిలుపు మేరకు, “District Designated Day on Environment” కార్యక్రమంలో భాగంగా రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ కొత్తగూడెం ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, బాబు క్యాంప్, కొత్తగూడెంలో మొక్కల నాటే కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ కార్యక్రమం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు మరియు రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ కొత్తగూడెం అధ్యక్షురాలు రోటేరియన్ నీరజా బురుగు గారి ఆధ్వర్యంలో, రోటేరియన్ సాయికుమార్ చెనగల (కార్యదర్శి), రోటేరియన్ రమాదేవి గుంటి (కోశాధికారి) సమన్వయంతో విజయవంతంగా జరిగింది.
డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు పర్యావరణ పరిరక్షణ లక్ష్యంగా పండ్ల మరియు ఔషధ మొక్కలను నాటి, వాటి సంరక్షణపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో బాబు క్యాంప్ సర్పంచ్ శ్రీమతి నూనావత్ కుమారి గారు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని అభినందించారు. అలాగే పీడీజీ రోటేరియన్ అబ్రహాం గారు, రోటేరియన్ ప్రసన్న కుమార్ గారు, రోటేరియన్ వెంకటరామయ్య గారు, శ్రీ రాజశేఖర్ గారు, ఇతర రోటేరియన్ సభ్యులు పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు.
అదేవిధంగా ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది, విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని మొక్కలు నాటి పర్యావరణ పరిరక్షణకు తమ వంతు బాధ్యతను చాటిచెప్పారు.
ఈ సందర్భంగా అధ్యక్షురాలు రోటేరియన్ నీరజా బురుగు గారు మాట్లాడుతూ, డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ పిలుపునకు స్పందిస్తూ 2026–27 రోటరీ సంవత్సరపు తొలి సేవా కార్యక్రమాన్ని పర్యావరణ పరిరక్షణకు అంకితం చేయడం సంతోషకరమని తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా సమాజానికి ఉపయోగపడే మరెన్నో సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తామని ఆమె వెల్లడించారు.