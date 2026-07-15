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Kothagudem: కొత్తగూడెం కొత్తగా యూరియా పంపిణీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభం

Kothagudem: కొత్తగూడెంలో యూరియా పంపిణీని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు. రైతులకు ఆన్‌లైన్ బుకింగ్ సదుపాయం కల్పించినట్లు వెల్లడి.

T.KRISHNAM RAJU, KOTHAGUDEM
Published on: 15 July 2026 6:05 PM IST
Kothagudem
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Kothagudem: కొత్తగూడెం కొత్తగా యూరియా పంపిణీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభం

కొత్తగూడెం: కొత్తగూడెంలో యూరియా పంపిణీని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు..కొత్తగూడెం సంఘ పరిధిలోని చుంచుపల్లి మండలం సంఘ కార్యాలయంలో రైతులకు యూరియా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ను కొత్తగూడెం శాసనసభ్యులు కూనంనేని సాంబశివరావు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.. ఈ కార్యక్రమంలో కొత్తగూడెం సొసైటీ అధ్యక్షులు మండే వీర హనుమంతరావు మాట్లాడుతూ..

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులు కొరకు యూరియా బుకింగ్ యాప్ ను తీసుకొచ్చి రైతులు నేరుగా ఆన్లైన్ ద్వారా బుక్ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించిందన్నారు. ఈ విధానం ద్వారా రైతులు సులభంగా యూరియా కట్టలు తీసుకోవచ్చని వివరించారు. అందులో భాగంగానే కొత్తగూడెం ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకారం సంఘం కార్యాలయంలో సుజాతనగర్ మరియు ఏఎంసీ లక్ష్మీదేవిపల్లి లో రెండు ఎరువుల కేంద్రములు ఉన్నప్పటికీ.

చుంచుపల్లి మండల రైతులు మరియు కొత్తగూడెం మండల రైతులకు కొత్తగా ఎరువులు కేంద్రము చుంచుపల్లి హౌసింగ్ బోర్డ్ నందు గల సొసైటీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు. ఈ అవకాశాన్ని చుంచుపల్లి మరియు కొత్తగూడెం రైతులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈసందర్బంగా ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు మాట్లాడుతూ ఈ అవకాశాన్ని మండల రైతులు ఉపయోగించుకోవాలన్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో సంఘ ఉపాధ్యక్షులు కూచిపూడి జగన్నాధ రావు, సంఘ డైరెక్టర్ కంటెం సత్యనారాయణ, కొత్తగూడెం కార్పొరేషన్ మేయర్ మూడు గణేష్ సిపిఐ పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి సాబీర్ పాషా చుంచుపల్లి ఏవో రాజేశ్వరి, కొత్తగూడెం ఏవో కరుణామయి, ఏఈఓ మమత ప్రసాద్, చుంచుపల్లి సర్పంచ్ బి వీరన్న ,విద్యానగర్ కాలనీ సర్పంచ్ శాంతి శ్రీ ప్రసాద్ ,చుంచుపల్లి మాజీ ఎంపీటీసీ రాంబాబు కొత్తగూడెం ఏఎంసీ మాజీ ప్రెసిడెంట్ రాంబాబు , సొసైటీ అధికారులు ఎన్.వెంకట రమణారెడ్డి, సిబ్బంది మరియు రైతులు పాల్గొన్నారు.

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T.KRISHNAM RAJU, KOTHAGUDEM

T.KRISHNAM RAJU, KOTHAGUDEM

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