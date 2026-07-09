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Kothagudem: మీసేవ ద్వారానే యూరియా బుకింగ్ కేవలం 10 రూపాయల రుసుము!

Kothagudem: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఐడీఓసీ (IDOC) కార్యాలయంలో మీసేవ వీఎల్‌ఈలకు సదరం, ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎస్‌, యూరియా బుకింగ్ సేవలపై అదనపు కలెక్టర్ వేణుగోపాల్

Rohith
Published on: 9 July 2026 6:56 PM IST
Kothagudem
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Kothagudem: మీసేవ ద్వారానే యూరియా బుకింగ్ కేవలం 10 రూపాయల రుసుము!

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా: మీసేవ కేంద్రాల్లో సదరం, ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎస్‌, యూరియా బుకింగ్ సేవలను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలి: అదనపు కలెక్టర్ వేణుగోపాల్ మీసేవ కేంద్రాల ద్వారా ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సేవలను ప్రజలకు సులభంగా, వేగవంతంగా, పారదర్శకంగా అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అదనపు కలెక్టర్ వేణుగోపాల్ అన్నారు.

గురువారం ఐ డి ఓ సి కార్యాలయం సమావేశ మందిరంలో జిల్లాలోని మీసేవ వీఎల్‌ఈలకు సదరం (యూడీఐడీ), నేషనల్ ఫ్యామిలీ బెనిఫిట్ స్కీమ్ (ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎస్‌), మీసేవ ద్వారా యూరియా బుకింగ్ సేవల అమలుపై నిర్వహించిన శిక్షణ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, సదరం, ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎస్‌ సేవలకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను నిబంధనల మేరకు నమోదు చేసి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు సకాలంలో సేవలు అందేలా చూడాలని సూచించారు. దరఖాస్తుల నమోదు సమయంలో అవసరమైన ధ్రువపత్రాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి, ఎలాంటి పొరపాట్లకు తావులేకుండా ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేయాలని తెలిపారు.

రైతులకు ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన యూరియా బుకింగ్ సేవపై విస్తృతంగా అవగాహన కల్పించాలని, మీసేవ కేంద్రాలకు వచ్చే ప్రతి అర్హులైన రైతుకు ఈ సేవను అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన సేవా రుసుములు మాత్రమే వసూలు చేయాలని, అదనపు రుసుములు వసూలు చేయకుండా ప్రజలకు మర్యాదపూర్వకంగా సేవలు అందించాలని వీఎల్‌ఈలకు సూచించారు.

ఈ సందర్భంగా ఈ-డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ సైదేశ్వర రావు సదరం, ఎన్‌ఎఫ్‌బీఎస్‌, యూరియా బుకింగ్ సేవల అమలు విధానంపై సవివరంగా శిక్షణ ఇచ్చారు. యూరియా బుకింగ్ యాప్ అందుబాటులో లేని రైతులు కూడా మీసేవ కేంద్రాల ద్వారా బుకింగ్ చేసుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. రైతులు పీపీబీ (PPB) నంబర్ లేదా ఆధార్ నెంబర్ ఆధారంగా మీసేవ కేంద్రంలో యూరియా బుకింగ్ నమోదు చేసుకోవచ్చని వివరించారు.

రైతు యాక్టివ్ మొబైల్ నంబర్‌కు వచ్చే ఓటీపీ (OTP) ధ్రువీకరణ అనంతరం వెంటనే బుకింగ్ ఐడీ రూపొందుతుందని, ఆ బుకింగ్ ఐడీ 48 గంటలపాటు చెల్లుబాటులో ఉంటుందని తెలిపారు. మీసేవ ద్వారా యూరియా బుకింగ్‌కు ప్రభుత్వం రూ.10 సేవా రుసుము మాత్రమే నిర్ణయించినట్లు పేర్కొన్నారు. యాప్ లేదా మీసేవ కేంద్రాల ద్వారా నమోదు చేసిన బుకింగ్‌లనే అధికారికంగా పరిగణిస్తారని తెలిపారు. బుకింగ్‌కు సంబంధించి ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే సంబంధిత మండల వ్యవసాయ అధికారి (MAO) లేదా సమీప మీసేవ కేంద్రాన్ని సంప్రదించాలని సూచించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో డీపీఎం నర్మదా , ఏపీఎం నాగేశ్వరరావు , టీజీటీఎస్ జిల్లా మేనేజర్ కృష్ణమూర్తి, టీఎస్‌ఆన్‌లైన్ జిల్లా మేనేజర్ రాకేష్, జిల్లాలోని మీసేవ కేంద్రాల వీఎల్‌ఈలు పాల్గొన్నారు.

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Rohith

Rohith

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