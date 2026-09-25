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Khammam: ఖమ్మంలో కలకలం: వినాయక శోభాయాత్రలో తల్వార్లతో డ్యాన్సులు

Khammam: ఖమ్మం పువ్వాడ ఉదయ్ నగర్‌లో వినాయక నిమజ్జన ర్యాలీలో యువకులు తల్వార్లతో హల్‌చల్ చేస్తూ డ్యాన్సులు చేయడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు.

Manukonda Kiran, Staff Reporter -Khammam
Published on: 25 Sept 2026 2:22 PM IST
Khammam
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Khammam: ఖమ్మంలో కలకలం: వినాయక శోభాయాత్రలో తల్వార్లతో డ్యాన్సులు

Short News

ఖమ్మం: ఖమ్మం జిల్లాలో వినాయక నిమజ్జనం వేడుకల్లో భాగంగా పువ్వాడ ఉదయ్ నగర్ లో స్థానిక సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వినాయక నిమజ్జన వేడుకల్లో తల్వార్లతో యువకులు డాన్స్ లు చేయడంతో గ్రామ ప్రజలు బ్రయబ్రాంతులకు గురి అయ్యారనే ప్రచారం జరుగుతోంది.

గణపతి నిమజ్జన ర్యాలీ లో కత్తులతో యువకులు విన్యాసాలు చేస్తూ హల్ చేయడం పై సర్వత్రా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. గ్రామంలో నిమజ్జనం వేడుక చూసేందుకు వచ్చిన మహిళలు పిల్లలు తల్వార్లతో యువకులు చేసిన విన్యాసాలు చూసి భయాందోళనకు గురయ్యారట.

స్థానిక గ్రామానికి ప్రధమ పౌరుడి గా ఉన్న సర్పంచ్ అండదండలతో యువకులు విచ్చలవిడిగా వ్యవహరించడం చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడినట్లు గ్రామంలో చర్చ జరుగుతోంది.

గ్రామంలో శాంతి భద్రతల నేపథ్యంలో తల్వార్లతో తిరిగే యువకులను వెంటనే అదుపులోకి తీసుకుని చట్టవ్యతిరేకమైన చర్యలు చేపట్టాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు.

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Manukonda Kiran, Staff Reporter -Khammam

Manukonda Kiran, Staff Reporter -Khammam

గత 11 ఏళ్లుగా ప్రజా సమస్యలే ఎజెండాగా, విశ్వసనీయమైన గ్రౌండ్ రిపోర్టింగ్ మరియు లోతైన కథనాలను అందిస్తున్న ‘స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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