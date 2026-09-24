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Khammam: కల్లూరులో ఆకట్టుకున్న గణేష్ నిమజ్జన సాంప్రదాయ నృత్యాలు

Khammam: ఖమ్మం జిల్లా కల్లూరులో ఘనంగా వినాయక నిమజ్జనం. జనసేన నాయకుల ఆధ్వర్యంలో కళాకారుల సాంప్రదాయ నృత్యాలు, శివ పార్వతుల వేషధారణ ప్రత్యేక ఆకర్షణ.

Manukonda Kiran, Staff Reporter -Khammam
Published on: 24 Sept 2026 9:29 PM IST
Khammam
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Khammam: కల్లూరులో ఆకట్టుకున్న గణేష్ నిమజ్జన సాంప్రదాయ నృత్యాలు

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ఖమ్మం: ఖమ్మం జిల్లా కల్లూరు మండలంలో జనసేన నాయకుల ఆధ్వర్యంలో జరిగిన వినాయక నిమజ్జనం. కార్యక్రమంలో భాగంగా వినూత్నం గా కళాకారులని ప్రోత్సహించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఊరేగింపు కార్యక్రమంలో ఏర్పాటు చేసిన సాంప్రదాయ నృత్యాలు ఆకట్టుకున్నాయి.

వినాయక నిమజ్జనం కార్యక్రమంలో స్వచ్ఛందగా తరలివచ్చిన కళాకారులకు బోడిమల్లే గ్రామ ప్రజలు కమిటీ సభ్యులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.. బొడిమల్లే గ్రామం నుండి జనసేన నాయకులతో కళాకారులు శివ పార్వతుల వేషధారణలో గణేష్ విగ్రహం ముందు నృత్యాలు చేస్తూ గణపతిని సాగనంపడం మండల వ్యాప్తంగా స్పెషల్ ఎట్రాక్షన్ గా నిలిచింది.

కళాకారుల ప్రోత్సాహం లో భాగంగా వారిని ఆహ్వానించినట్లు జనసేన నాయకులు తాళ్లూరి నరసింహరావు తెలిపారు.. కార్యక్రమంలో పెద్ద ఎత్తున గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు

KhammamGanesh ImmersionJanasena LeadersTelangana
Manukonda Kiran, Staff Reporter -Khammam

Manukonda Kiran, Staff Reporter -Khammam

గత 11 ఏళ్లుగా ప్రజా సమస్యలే ఎజెండాగా, విశ్వసనీయమైన గ్రౌండ్ రిపోర్టింగ్ మరియు లోతైన కథనాలను అందిస్తున్న ‘స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

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