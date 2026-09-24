News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home తెలంగాణఖమ్మంKhammam: ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మెరుగైన వైద్య నిర్ధారణ సేవలు!

Khammam: ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మెరుగైన వైద్య నిర్ధారణ సేవలు!

Khammam: ఖమ్మం ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో విస్తరిస్తున్న రోగి కేంద్రీకృత వైద్య నిర్ధారణ సేవలు.. పాథాలజీ విభాగం ద్వారా వేలాది మందికి అందుతున్న ఉచిత పరీక్షలు.

Manukonda Kiran, Staff Reporter -Khammam
Published on: 24 Sept 2026 5:56 PM IST
Khammam
X

Khammam: ఖమ్మం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మెరుగైన వైద్య నిర్ధారణ సేవలు!

Short News

Khammam: ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో నాణ్యమైన వైద్య సేవలను మరింత బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యంతో జిల్లా కలెక్టర్ దివాకర టిఎస్ నిరంతర పర్యవేక్షణ, డిప్యూటీ సీఎం, జిల్లాకు చెందిన మంత్రులు, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారుల ఫాలోఅప్‌తో ఖమ్మం ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో రోగి కేంద్రీకృత వైద్య సేవలు విస్తరిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఆసుపత్రిలోని పాథాలజీ విభాగం రోగులకు సకాలంలో, ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ అందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.

సైటోపాథాలజీ, హిస్టోపాథాలజీ, హీమటాలజీ, క్లినికల్ పాథాలజీ, బాడీ ఫ్లూయిడ్ సైటాలజీ తదితర విభాగాల్లో అందుతున్న పరీక్షల ద్వారా వ్యాధులను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించడం, సరైన చికిత్సా విధానాన్ని నిర్ణయించడం, అవసరమైనప్పుడు ప్రత్యేక వైద్య కేంద్రాలకు రిఫర్ చేయడం, తదుపరి ఫాలోఅప్‌ను కొనసాగించడం సాధ్యమవుతున్నది.

2026లో 1.78 లక్షలకు పైగా నిర్ధారణ సేవలు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి ఖమ్మంలోని పాథాలజీ విభాగం 2026 సంవత్సరంలో ఇప్పటివరకు పెద్ద సంఖ్యలో నిర్ధారణ పరీక్షలను నిర్వహించింది.

హీమటాలజీ సేవలు:

హీమటాలజీ విభాగం ద్వారా రక్త సంబంధిత వ్యాధుల నిర్ధారణకు అవసరమైన వివిధ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. సిబిపి 65 వేల 964, హెచ్.బి. 65 వేల 964, బి.టి. 8 వేల 100, సిటి. 8 వేల 100, బ్లడ్ గ్రూపింగ్ 12 వేల 400, మొత్తం లక్ష 60 వేల 528 పరీక్షలు నిర్వహించడం జరిగింది. రక్తహీనత, రక్త సంబంధిత ఇతర సమస్యల గుర్తింపుతో పాటు రోగుల చికిత్సకు అవసరమైన ప్రాథమిక సమాచారాన్ని ఈ పరీక్షలు అందిస్తున్నాయి.

క్లినికల్ పాథాలజీ సేవలు:

బాడీ ఫ్లూయిడ్స్, మూత్రం తదితర నమూనాల ఆధారంగా వ్యాధులను గుర్తించేందుకు క్లినికల్ పాథాలజీ విభాగం సేవలు అందిస్తున్నది. బాడీ ఫ్లూయిడ్ సెల్ కౌంట్ 15 వేల 200, సిమెన్ అనాలసిస్ 7, సియుఈ పరీక్షలు 180, మొత్తం 15 వేల 306 చేయడం జరిగింది.

కేన్సర్‌ ముందస్తు గుర్తింపులో సైటాలజీ సేవలు:

కేన్సర్, ఇతర వ్యాధులను ప్రారంభ దశలో గుర్తించడంలో సైటోపాథాలజీ విభాగం కీలకంగా పనిచేస్తున్నది. ఎఫ్ఎన్ఏసి 901, పాప్ స్మియర్ 902, ఫ్లూయిడ్ సైటలజి 210, మొత్తం 2013 పరీక్షలు చేయడం జరిగింది. శరీరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో కనిపించే గడ్డలను మూల్యాంకనం చేసేందుకు ఎఫ్ఎన్ఏసి పరీక్ష విస్తృతంగా ఉపయోగపడుతోంది. గడ్డలను గుర్తించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది అని, ముఖ్యంగా రొమ్ము గడ్డలు, లింఫ్‌ నోడ్స్‌ , తదితర ప్రాంతాల్లో వ్యాధి స్వభావాన్ని అంచనా వేయడానికి ఈ పరీక్ష ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

గర్భాశయ ముఖద్వార కేన్సర్‌ను ప్రారంభ దశలో గుర్తించేందుకు పాప్ స్మియర్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. సర్వికల్‌ కణాల్లో అసాధారణ మార్పులను గుర్తించడం ద్వారా తదుపరి వైద్య మూల్యాంకనం, అవసరమైన చికిత్సకు మార్గదర్శకత్వం లభిస్తుంది. అదేవిధంగా ప్లూరల్‌ ఫ్లూయిడ్‌ వంటి శరీర ద్రవాల సైటాలజీ పరీక్షల ద్వారా ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, ఇన్ఫెక్షన్‌, మాలిగ్నెంట్‌ ప్రక్రియలను గుర్తించేందుకు సహకరిస్తోంది. అవసరమైన క్లినికల్‌ పరిస్థితుల్లో బిఏఎల్ నమూనాలను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు.

హిస్టోపాథాలజీ ద్వారా కణజాల ఆధారిత నిర్ధారణ:

బయాప్సీ – 550 పరీక్షలను నిర్వహించారు. వివిధ క్లినికల్‌, శస్త్రచికిత్స విభాగాల నుంచి వచ్చే బయాప్సీ, శస్త్రచికిత్స నమూనాలను హిస్టోపాథాలజీ విభాగం సూక్ష్మదర్శిని ద్వారా పరిశీలించి ఖచ్చితమైన కణజాల ఆధారిత నిర్ధారణను అందిస్తోంది. సర్వికల్‌ బయాప్సీల ద్వారా CIN-2, CIN-3 వంటి అధిక స్థాయి గాయాలను గుర్తించడం, ఇన్వేసివ్‌ కేన్సర్‌ ఉన్నదీ లేనిదీ నిర్ధారించడం సాధ్యమవుతోంది. అవసరమైన రోగులను ప్రత్యేక కేన్సర్‌ వైద్య సేవల కోసం తగిన కేంద్రాలకు రిఫర్ చేస్తున్నారు.

అదేవిధంగా అసాధారణ గర్భాశయ రక్తస్రావం వంటి పరిస్థితుల్లో ఎండోమెట్రియల్‌ బయాప్సీలను పరిశీలించి హైపర్‌ప్లాసియా, అటిపికల్‌ మార్పులు, ఎండోమెట్రియల్‌ కేన్సర్‌ వంటి పరిస్థితులను గుర్తించేందుకు సహాయపడు తున్నారు. చర్మం, మృదుకణజాల గాయాలకు సంబంధించిన పంచ్‌, ఎక్సిషన్‌ బయాప్సీలను కూడా పరిశీలిస్తూ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, ఇన్ఫెక్షనల్‌, సోమ్య, మాలిగ్నెంట్‌ గాయాలను వేరు చేసి నిర్ధారణకు సహకరిస్తున్నారు.

పిల్లలు, యువతలో హీమోగ్లోబిన్‌ సంబంధిత వ్యాధుల గుర్తింపు:

పెరిఫరల్‌ బ్లడ్‌ స్మియర్‌ పరీక్ష ద్వారా ఎర్ర రక్త కణాలు, తెల్ల రక్త కణాలు, ప్లేట్లెట్ల ఆకృతి, సంఖ్యలోని అసాధారణతలను గుర్తించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ప్రత్యేకించి పిల్లలు, యువతలో థలసేమియా, సికిల్‌ సెల్‌ వ్యాధి వంటి వంశపారంపర్య హీమోగ్లోబినోపతీలను అనుమానించి నప్పుడు తదుపరి హీమోగ్లోబిన్‌ విశ్లేషణకు మార్గం సుగమమవుతోంది. అవసరమైన సందర్భాల్లో HPLC వంటి ప్రత్యేక పరీక్షల ద్వారా మరింత మూల్యాంకనం చేయడంతో సకాలంలో నిర్ధారణ, కౌన్సెలింగ్‌, ఫాలోఅప్‌ నిర్వహణకు అవకాశం కలుగుతోంది.

నిర్ధారణ నుంచి చికిత్స వరకు సమగ్ర రోగి సంరక్షణ:

పాథాలజీ విభాగం అందిస్తున్న సేవలు కేవలం పరీక్షలు, నివేదికలకే పరిమితం కాకుండా రోగి చికిత్సా ప్రక్రియలో కీలక భాగంగా పనిచేస్తున్నాయి. పరీక్షల ఫలితాల ఆధారంగా వైద్యులు సకాలంలో చికిత్సా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, అవసరమై నప్పుడు ఇతర విభాగాలకు రిఫర్‌ చేయడం, ప్రత్యేక వైద్య సేవలు అందించడం, రోగుల ఫాలోఅప్‌ను కొనసాగించడం సాధ్యమవుతోంది.

కేన్సర్‌ అనుమానిత కేసుల్లో అవసరమైన తదుపరి హిస్టోపాథాలజీ పరీక్షలు, గైనకాలజీ సంబంధిత కేసుల్లో సర్వికల్‌ బయాప్సీలు, రక్త సంబంధిత వ్యాధుల్లో హీమటాలజీ పరీక్షలు వంటి సేవలన్నీ ఒకే ప్రభుత్వ వైద్య వ్యవస్థలో అందుబాటులో ఉండటం రోగులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా మారింది.

జిల్లా కలెక్టర్‌ పర్యవేక్షణలో ప్రభుత్వ వైద్య సేవల నాణ్యతను నిరంతరం సమీక్షిస్తూ, అవసరమైన సౌకర్యాలు, పరీక్షలు, సిబ్బంది సమన్వయం, రోగులకు సకాలంలో సేవలు అందేలా చర్యలు చేపడుతున్నారు. డిప్యూటీ సిఎం, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి, జిల్లాకు చెందిన మంత్రులు జిల్లా ప్రభుత్వ వైద్య సేవల బలోపేతంపై నిరంతరం ఫాలోఅప్‌ చేస్తూ అవసరమైన అంశాలపై దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు.

దీంతో ఖమ్మం ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, ప్రభుత్వ జనరల్‌ ఆసుపత్రిలోని పాథాలజీ విభాగం స్క్రీనింగ్‌, ప్రారంభ దశలో వ్యాధుల గుర్తింపు, ఖచ్చితమైన నిర్ధారణ, చికిత్సా ప్రణాళిక, రిఫరల్‌, ఫాలోఅప్‌ వంటి అన్ని దశల్లో రోగి కేంద్రీకృత సేవలను అందిస్తూ ప్రభుత్వ వైద్య వ్యవస్థలో కీలక విభాగంగా నిలుస్తోంది.జిల్లా పౌరసంబంధాల అధికారి కార్యాలయం, ఖమ్మంచే జారీ చేయనైనది.

KhammamGovernment General HospitalPathology DepartmentDiagnostic Services
Manukonda Kiran, Staff Reporter -Khammam

Manukonda Kiran, Staff Reporter -Khammam

గత 11 ఏళ్లుగా ప్రజా సమస్యలే ఎజెండాగా, విశ్వసనీయమైన గ్రౌండ్ రిపోర్టింగ్ మరియు లోతైన కథనాలను అందిస్తున్న ‘స్టాఫ్ రిపోర్టర్’.

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X