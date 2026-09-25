Palair: పాలేరు జలాశయాన్ని పరిశీలించిన ఖమ్మం కలెక్టర్
Palair: ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచి మండలంలోని పాలేరు జలాశయాన్ని కలెక్టర్ దివాకర టిఎస్ సందర్శించి నీటిమట్టం, వరద పరిస్థితులను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.
ఖమ్మం జిల్లా: పాలేరు నియోజకవర్గం లోని పలు మండలాలలో జిల్లా కలెక్టర్ దివాకర టిఎస్ విస్తృతంగా పర్యటించారు. కూసుమంచి మండలంలోని పాలేరు జలాశయాన్ని కలెక్టర్ సందర్శించి, రిజర్వాయర్లో నీటి మట్టం, కాలువల ద్వారా విడుదలవుతున్న నీటి ప్రవాహం, అలుగు వద్ద నీటి పరిస్థితిని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.
సంబంధిత అధికారులను, కలెక్టర్ వివరాలు అడిగి తెలుసుకుని పలు సూచనలు చేశారు.వర్షాలు వరదల పై ఎప్పటికప్పుడు అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు వహించాలని లోతట్టు ప్రాంతాల వారిని సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని తెలిపారు.