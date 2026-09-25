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Cherla: చర్ల మండలంలో వర్ష బీభత్సం: నేలమట్టమైన గుడిసె

Cherla: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల మండలం లింగాలలో ఈదురుగాలులు, భారీ వర్షాల ధాటికి కావ్వాల శ్రీకాంత్ పూరి గుడిసె పూర్తిగా కూలిపోయి కుటుంబం రోడ్డున పడింది.

Ch. Laxmikanth, Bhadradri Kothagudem
Published on: 25 Sept 2026 3:14 PM IST
Cherla
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Cherla: చర్ల మండలంలో వర్ష బీభత్సం: నేలమట్టమైన గుడిసె

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భద్రాచలం: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల మండలంలో వర్షభీభత్సం పేదల జీవితాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తోంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు చర్ల మండలంలోని లింగాల గ్రామానికి చెందిన కావ్వాల శ్రీకాంత్ అనే వ్యక్తికి చెందిన పూరి గుడిసె పూర్తిగా నేలమట్టమైంది.

గుడిసె ఒక్కసారిగా కూలిపోవడంతో ఆ కుటుంబం రోడ్డున పడింది. తలదాచుకునేందుకు నివాసం లేక, ఉన్న సామగ్రి అంతా పాడైపోయి కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

అధికారులు వెంటనే స్పందించి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన జరిపి, జరిగిన నష్టాన్ని అంచనా వేయాలని బాధితులు వేడుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం తమ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని తక్షణ ఆర్థిక సాయంతో పాటు నివాస వసతి కల్పించాలని శ్రీకాంత్ కుటుంబం విజ్ఞప్తి చేస్తోంది. వర్షాల ధాటికి సర్వస్వం కోల్పోయిన ఈ పేద కుటుంబాన్ని అధికారులు ఏ రకంగా ఆదుకుంటారో వేచి చూడాలి.

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Ch. Laxmikanth, Bhadradri Kothagudem

Ch. Laxmikanth, Bhadradri Kothagudem

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