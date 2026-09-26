Kalluru: కల్లూరులో కొండముచ్చు దాడి ఎలక్ట్రిషన్కు తీవ్ర గాయం!
Kalluru: కల్లూరులో విద్యుత్ పనులు చేస్తున్న ఎలక్ట్రిషన్పై కొండముచ్చు దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరచడంతో పట్టణ ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
Kalluru: పట్టణంలో కొండముచ్చుల సంచారం ప్రజలను భయాందోళనకు గురిచేస్తోంది. తాజాగా కల్లూరు మెయిన్రోడ్డులో విద్యుత్ పనులు చేస్తున్న ఓ ఎలక్ట్రిషన్పై కొండముచ్చు అకస్మాత్తుగా దాడి చేయడంతో అతడి చేతికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఊహించని విధంగా జరిగిన ఈ ఘటనతో స్థానికులు ఆందోళనకు గురయ్యారు.
పట్టణంలోని పలు ప్రాంతాల్లో కొండముచ్చులు సంచరిస్తున్నప్పటికీ వాటి నియంత్రణకు సంబంధిత అధికారులు,మున్సిపల్ పాలకవర్గం తగిన చర్యలు తీసుకోవడం లేదని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రధాన రహదారులు, నివాస ప్రాంతాలు, జనసంచారం ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాల్లోనే కొండముచ్చులు సంచరిస్తుండటంతో ప్రజలు, ముఖ్యంగా చిన్నారులు, వృద్ధులు బయటకు రావాలంటే భయపడాల్సిన పరిస్థితి నెలకొందని అంటున్నారు.
ఇప్పటికే పలువురు కొండముచ్చుల దాడులకు గురవుతున్నప్పటికీ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపకపోవడంపై ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు.ఇంకెందరు గాయపడాలి? ఏదైనా ప్రాణనష్టం జరిగే వరకు అధికారులు స్పందించరా? అంటూ కల్లూరు పట్టణ ప్రజలు, మేధావులు, విద్యార్థులు చర్చించుకుంటున్నారు.
ప్రజల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని మున్సిపల్ అధికారులు, అటవీశాఖ అధికారులు సమన్వయంతో కొండముచ్చుల నియంత్రణకు తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. సమస్యను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా శాశ్వత పరిష్కార మార్గాలను అన్వేషించాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.