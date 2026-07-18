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Mahabubabad: విద్యార్థులను చెప్పుతో కొడతానంటారా?

Mahabubabad: విద్యార్థులపై ఆర్.సి.ఓ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా మహబూబాబాద్‌లో చెప్పులు చేతపట్టుకుని డీ.ఎస్‌.ఎఫ్‌.ఐ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థుల భారీ ధర్నా.

A.Rajkumar, Mahabubabad
Published on: 18 July 2026 3:54 PM IST
Mahabubabad
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Mahabubabad: విద్యార్థులను చెప్పుతో కొడతానంటారా?

Mahabubabad: మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రం లోని తెలంగాణ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ ఆర్‌.సీ.ఓ కార్యాలయం ఎదుట డీ.ఎస్‌.ఎఫ్‌.ఐ అధ్వర్యం లో విద్యార్థులు చెప్పులు చేతపట్టుకుని ధర్నా నిర్వహించారు.గత రెండు రోజుల క్రితం కొత్తగూడ మండలం పొగుల్లపల్లి లోని ఏకలవ్య మోడల్ స్కూల్‌ లో నీటి కొరుత ను తీర్చాలని ఆర్‌.సీ.ఓ అడిగినందుకు విద్యార్థులను చెప్పుతో కొడతా అని ఆర్ సి ఓ దూషించినందుకు నిరసనగా ఈ ధర్నా చేపట్టారు.

ఈ సందర్భంగా విద్యార్థి సంఘం నాయకుడు సాయి మాట్లాడుతూ....వెంటనే ఆర్.సి.ఓ విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాలని , కలెక్టర్ గురుకుల పాఠశాలను సందర్శించి నిజానిజాలు తెలుసుకోవాలని,

మరోసారి ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగకుండా ఆర్.సి.ఓ ను సస్పెండ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

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A.Rajkumar, Mahabubabad

A.Rajkumar, Mahabubabad

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