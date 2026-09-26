Kothagudem: అన్నపురెడ్డిపల్లిలో డీఎంహెచ్ఓ డా. తుకారం రాథోడ్ ఆకస్మిక తనిఖీలు!
Kothagudem: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అన్నపురెడ్డిపల్లిలో డీఎంహెచ్ఓ డా. తుకారం రాథోడ్ ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించి, అనుమతి లేని డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్కు నోటీసులు జారీ చేశారు.
Kothagudem: ప్రజలకు అందుతున్న వైద్య ఆరోగ్య సేవల నాణ్యతను మెరుగుపరచడంతో పాటు, ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో రికార్డుల నిర్వహణ, సిబ్బంది పనితీరు, ప్రైవేట్ వైద్య సంస్థల నిబంధనల అమలు తదితర అంశాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారి డా. తుకారం రాథోడ్ తెలిపారు.
శనివారం డీఎంహెచ్ఓ PHC ఎర్రగుంట పరిధిలోని అన్నపురెడ్డిపల్లి సబ్ సెంటర్ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా సబ్ సెంటర్లో నిర్వహిస్తున్న వివిధ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలకు సంబంధించిన రికార్డులు, రిజిస్టర్లు, ప్రజలకు అందిస్తున్న సేవల వివరాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. గర్భిణీలు, బాలింతలు, చిన్నారులు, వృద్ధులు మరియు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి అందుతున్న ఆరోగ్య సేవలపై సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
అన్ని రికార్డులను ఎప్పటికప్పుడు సక్రమంగా, ఖచ్చితమైన వివరాలతో నమోదు చేసి నిర్వహించాలని సిబ్బందికి సూచించారు. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే ప్రాథమిక ఆరోగ్య సేవలను సమయానికి అందించడంతో పాటు, అవసరమైన సందర్భాల్లో ఉన్నత వైద్య కేంద్రాలకు రిఫర్ చేసి తదుపరి చికిత్స అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు ప్రభుత్వ వైద్య సేవలపై నమ్మకం పెరిగేలా సిబ్బంది బాధ్యతాయుతంగా పనిచేయాలని సూచించారు.
ప్రైవేట్ డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్లపై ఆకస్మిక తనిఖీలు
అనంతరం డీఎంహెచ్ఓ అన్నపురెడ్డిపల్లి ప్రాంతంలోని రెండు ప్రైవేట్ డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్లను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఆయా కేంద్రాల్లో నిర్వహిస్తున్న కార్యకలాపాలు, సంబంధిత రిజిస్ట్రేషన్ మరియు ఇతర అనుమతుల వివరాలను పరిశీలించారు.
ఈ తనిఖీలలో ఒక డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్ నమోదు లేకుండా నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించడంతో, సంబంధిత నిర్వాహకులకు డీఎంహెచ్ఓ నోటీసు జారీ చేశారు. నిబంధనలకు అనుగుణంగా అవసరమైన వివరాలతో మూడు రోజుల్లోగా వివరణ సమర్పించాలని ఆదేశించారు.
ప్రైవేట్ డయాగ్నస్టిక్ కేంద్రాలు సంబంధిత ప్రభుత్వ నిబంధనలు, అనుమతులు మరియు నమోదు ప్రక్రియలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని డీఎంహెచ్ఓ స్పష్టం చేశారు. ప్రజల ఆరోగ్యంతో ముడిపడి ఉన్న వైద్య నిర్ధారణ సేవల్లో నిర్లక్ష్యానికి తావులేదని, నిబంధనలు ఉల్లంఘించినట్లు గుర్తిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
KGBV బాలికలకు ఆరోగ్య అవగాహన
తదుపరి డీఎంహెచ్ఓ *అన్నపురెడ్డిపల్లి కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయం (KGBV)*ను సందర్శించారు. అక్కడ విద్యార్థినులతో మాట్లాడి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితులు, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, ఆహారపు అలవాట్లు తదితర అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు.
ప్రస్తుతం నిర్వహిస్తున్న యాంటీ రేబీస్ వారోత్సవం సందర్భంగా కుక్కకాటు నివారణ, కుక్కలతో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించడం, కుక్కకాటు సంభవించినప్పుడు భయపడకుండా వెంటనే గాయాన్ని శుభ్రమైన నీరు మరియు సబ్బుతో కడిగి, ఆలస్యం చేయకుండా సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని సంప్రదించడం వంటి అంశాలను విద్యార్థినులకు వివరించారు. రేబీస్ ఒక ప్రాణాంతక వ్యాధి అయినప్పటికీ, సమయానికి తగిన వైద్య చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా దానిని నివారించవచ్చని తెలిపారు.
సమతుల్య ఆహారం – వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతపై అవగాహన
విద్యార్థినులకు సమతుల్య ఆహారం మరియు పోషకాహారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను డీఎంహెచ్ఓ వివరించారు. రోజువారీ ఆహారంలో ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు, పప్పులు, ధాన్యాలు, పాలు మరియు ఇతర పోషక పదార్థాలను తగిన మోతాదులో తీసుకోవాలని సూచించారు. శారీరక మరియు మానసిక ఆరోగ్యానికి పోషకాహారం ఎంతో అవసరమని తెలిపారు.
అలాగే వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతను పాటించడం ద్వారా అనేక అంటువ్యాధులను నివారించవచ్చని వివరించారు. ప్రతిరోజూ స్నానం చేయడం, శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించడం, గోళ్లను క్రమం తప్పకుండా కత్తిరించుకోవడం, పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచడం వంటి ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లను అలవరచుకోవాలని సూచించారు.
చేతులు కడుక్కోవడంపై ప్రత్యేక అవగాహన
విద్యార్థినులకు సరైన చేతుల పరిశుభ్రత మరియు చేతులు కడుక్కునే విధానం గురించి డీఎంహెచ్ఓ వివరించారు. భోజనం చేసే ముందు, మరుగుదొడ్డి వినియోగించిన తర్వాత, ఆహారం తయారు చేసే ముందు, బయట నుంచి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మరియు చేతులు మురికిగా ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా సబ్బుతో చేతులను శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని సూచించారు.
చేతులను సరిగ్గా కడుక్కోవడం ద్వారా విరేచనాలు, శ్వాసకోశ సంబంధిత అంటువ్యాధులు మరియు ఇతర అనేక వ్యాధుల వ్యాప్తిని తగ్గించవచ్చని తెలిపారు. విద్యార్థినులు స్వయంగా ఈ ఆరోగ్య అలవాట్లను పాటించడంతో పాటు, తమ కుటుంబ సభ్యులు మరియు సమాజంలోని ఇతరులకు కూడా అవగాహన కల్పించాలని కోరారు.
ఈ సందర్భంగా ఆరోగ్యకరమైన విద్యార్థులే ఆరోగ్యకరమైన సమాజానికి పునాది అని డీఎంహెచ్ఓ పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచుకుని, పరిశుభ్రత, పోషకాహారం, వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిరక్షణ వంటి అంశాలను తమ రోజువారీ జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలని సూచించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో సంబంధిత వైద్య, ఆరోగ్య సిబ్బంది, పాఠశాల సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.