Kalluru: కల్లూరు: గుంతలమయంగా మారిన కొత్త ఎర్రబోయినపల్లి–లింగాల రహదారి!
Kalluru: కల్లూరు గుంతలమయంగా మారిన కొత్త ఎర్రబోయినపల్లి-లింగాల రహదారిని డబుల్ రోడ్డుగా అభివృద్ధి చేయాలని స్థానికులు, వాహనదారుల డిమాండ్.
Kalluru: కొత్తఎర్రబోయినపల్లి–లింగాల ప్రధాన రహదారి ప్రస్తుతం గుంతలమయంగా మారడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ మార్గంలో నిత్యం కార్లు, బైకులు, ఆటోలు, ఇతర వాహనాలతో పాటు ఆర్టీసీ బస్సు సర్వీసు కూడా నడుస్తుండటంతో రాకపోకలు గణనీయంగా పెరిగాయి.
ఏపీ ప్రాంతం నుంచి వచ్చే వాహనాలు కొత్త ఎర్రబోయినపల్లి మీదుగా లింగాల హైవేకు చేరుకుని ఖమ్మం వైపు ప్రయాణిస్తున్నాయి. దీంతో ఈ రహదారిపై ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం రహదారిపై ఏర్పడిన పెద్ద పెద్ద గుంతల కారణంగా వాహనదారులు ప్రమాదాలకు గురయ్యే పరిస్థితి నెలకొంది. ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ బస్సులు, ద్విచక్ర వాహనాలు ఎదురెదురుగా వెళ్లే సమయంలో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి. రాత్రి వేళల్లో పరిస్థితి మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతోంది.
పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్, ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కొత్త ఎర్రబోయినపల్లి నుంచి లింగాల వరకు రహదారిని డబుల్ రోడ్డుగా విస్తరించి ఆధునికీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ముందుగా రహదారిపై ఉన్న గుంతలను పూడ్చి, నాణ్యమైన మరమ్మతులు చేపట్టి, భవిష్యత్ రాకపోకలను దృష్టిలో ఉంచుకుని డబుల్ రోడ్డు నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు.
ప్రజల భద్రతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ కొత్త ఎర్రబోయినపల్లి–లింగాల రహదారిని త్వరితగతిన అభివృద్ధి చేయాలని, సంబంధిత అధికారులు మరియు ప్రజాప్రతినిధులు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని స్థానికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.