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Kothagudem: నీట్ పేపర్ లీక్‌పై కొత్తగూడెంలో భగ్గుమన్న సీపీఎం!

Kothagudem: నీట్ పేపర్ లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా సీపీఎం జిల్లా కార్యదర్శి మచ్చా వెంకటేశ్వర్లు ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి దిష్టిబొమ్మను దగ్ధం చేశారు.

T.KRISHNAM RAJU, KOTHAGUDEM
Published on: 20 July 2026 5:00 PM IST
Kothagudem
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Kothagudem: నీట్ పేపర్ లీక్‌పై కొత్తగూడెంలో భగ్గుమన్న సీపీఎం!

కొత్తగూడెం: నీట్ పేపర్ లీక్ పై బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలి.విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సోనం వాంగ్ చుక్ తో ప్రభుత్వం చర్చలు జరపాలి.జంతర్ మంతర్ నుండి పార్లమెంటుకు ర్యాలీగా వెళుతున్న విద్యార్థులపై పోలీసుల దాడిని ఖండించిన సిపిఎం.

ఈ సందర్భంగా సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి మచ్చా వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడుతూ గత ఇరవై మూడు రోజుల నుండి సామాజిక కార్యకర్త వాంగ్ చుక్ నిరాహార దీక్ష చేస్తుంటే కనీసం ప్రభుత్వం స్పందించకపోగా బలవంతంగా దీక్షను భగ్నం చేయడం ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధమని విమర్శించారు.

నీట్ పరీక్ష పేపరు లీకు అవ్వడం వలన ఇరవై రెండు లక్షల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అంధకారంలోకి నెట్టి వేయబడిందని దీనికి బాధ్యత వహించాల్సిన ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించకపోగా విద్యార్థులకు న్యాయం చేయమని అడుగుతున్నందుకు నిర్బంధాన్ని ప్రయోగిస్తున్నారని తీవ్రంగా విమర్శించారు. మనిషి ప్రాణాల కన్నా విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కన్నా మోడీ ప్రభుత్వానికి వారి పదవుల పైనే మక్కువ ఎక్కువ ఉందని విమర్శించారు.

ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజలకు నిరసన తెలియజేసే హక్కు రాజ్యాంగం కల్పిస్తే రాజ్యాంగానికి తూట్లు పొడిచే విధంగా ప్రజాస్వామ్య హక్కులను నిర్బంధాలతో మోడీ ప్రభుత్వం కాల రాస్తోందని దుయ్యబట్టారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇవ్వలేని ప్రభుత్వం వారి నిరసనలు మాత్రం తమ అధికార యంత్రాంగం ద్వారా పోలీసులు ద్వారా అణిచివేసే పని చేస్తుందని విమర్శించారు.

ఢిల్లీలో శాంతియుతంగా ప్రదర్శన చేస్తున్న విద్యార్థులపై లాఠీచార్జి బాష్పవాయువు, వాటర్ కెనాల్ వంటివి ఉపయోగించి ఉద్యమాన్ని నిర్బంధంతో నిలిపివేసే కుట్రలు చేసిందని విమర్శించారు. నిర్బంధాలతో యువతలో వచ్చిన ఆవేశ ఆక్రోశాలను ఆపడం మోడీ తరం కాదని ఖచ్చితంగా ఈ దేశ యువత మోడీ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పే రోజులు దగ్గరపడ్డాయని ఆయన హెచ్చరించారు.ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ను భర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు అన్నవరపు కనకయ్య జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు లిక్కి బాలరాజు జిల్లా కమిటీ సభ్యులు భూక్య రమేష్, టౌన్ కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు సందకూరి లక్ష్మీ, నందిపాటి రమేష్ నాయకులు విజయగిరి శ్రీనివాస్ ఎం ఎస్ ప్రకాష్, గడల నరసింహారావు, రమేష్ బాబు బాలకృష్ణ, రాములు, రఘు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

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T.KRISHNAM RAJU, KOTHAGUDEM

T.KRISHNAM RAJU, KOTHAGUDEM

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