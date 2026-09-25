Sarapaka: మహిళపై దాడి చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలి: సీపీఎం
Sarapaka: సారపాకలో ఒంటరి మహిళ గంజ్జి నాగమణిపై దాడి చేసి 5 తులాల బంగారం లాక్కున్న దంపతులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సీపీఎం మండల కార్యదర్శి వెంకటేశ్వర్లు డిమాండ్ చేశారు.
Sarapaka: సారపాక మేజర్ గ్రామపంచాయతీ పరిధిలోని రాజీవ్నగర్ సాయిబాబా గుడి రోడ్డులో ఓ మహిళపై దంపతులు దాడి చేసిన ఘటనపై పోలీసులు చర్యలు తీసుకుని బాధితురాలికి న్యాయం చేయాలని సీపీఎం బూర్గంపాడు మండల కార్యదర్శి బత్తుల వెంకటేశ్వర్లు డిమాండ్ చేశారు.
స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. రాజీవ్నగర్కు చెందిన గంజ్జి నాగమణిపై ఘనశ్యామ్ సింగ్, రాధా సింగ్ దంపతులు దాడికి పాల్పడ్డారని తెలిపారు. ఘనశ్యామ్ సింగ్ ఇటుక రాయితో దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించగా స్థానికులు అడ్డుకున్నారని, అనంతరం కర్రతో దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించినట్లు పేర్కొన్నారు. రాధా సింగ్ నాగమణిని వంగబెట్టి కొట్టినట్లు ఆరోపించారు.
అనంతరం నాగమణి మెడలో ఉన్న సుమారు ఐదు తులాల బంగారు తాడును లాక్కొని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పోలీసులు విచారించి బాధితురాలికి న్యాయం చేయాలని బత్తుల వెంకటేశ్వర్లు కోరారు.
బసప్ప క్యాంపు ప్రాంతం నుంచి రాజీవ్నగర్కు వెళ్లి ఒంటరిగా ఉన్న నాగమణిపై దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్న నేపథ్యంలో ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపి బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
నాగమణికి న్యాయం జరగకపోతే సీపీఎం బూర్గంపాడు మండల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపడతామని బత్తుల వెంకటేశ్వర్లు హెచ్చరించారు.