Singareni: కాంట్రాక్ట్ కార్మికులపై పెనాల్టీల బాదుడు.. సీఎండీకి లేఖ!
Singareni: సింగరేణి వ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు కార్మికులపై యాజమాన్యం విధిస్తున్న రోజువారీ పెనాల్టీ విధానాన్ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్.
సింగరేణి: సింగరేణి వ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు కార్మికులపై యాజమాన్యం సవతి తల్లి ప్రేమ చూపిస్తోందని ఫైట్ ఫర్ బెటర్ సొసైటీ అధ్యక్షులు మద్దెల దినేష్ ఆరోపించారు. ఈ మేరకు దినేష్ సింగరేణి సి అండ్ ఎండి కి లేఖ రాశారు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వివిధ విభాగాల్లో తక్కువ వేతనాలతో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్టు కార్మికులకు కనీస వేతనాలు, సెలవులు కూడా లేవు, ఆ కార్మికుడి కుటుంబ సభ్యులకు కనీస వైద్య సదుపాయాలు కూడా లేవని ఆయన తెలిపారు.
ఏ కార్మికుడైనా అనారోగ్యం పాలై విధులకు గైర్హాజరయితే రోజుకు 300/- రూపాయల చొప్పున పెనాల్టీ విధించడం దుర్మార్గపు చర్య అని, దీనిని తక్షణమే సింగరేణి యాజమాన్యం రద్దు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
సింగరేణిలో సింగిల్ మెన్ టెండర్ కింద స్విమ్మింగ్ పూల్స్, లైబ్రరీ, పార్క్, హాస్పిటల్ తదితర విభాగాలలో పనిచేసే కార్మికులపై ఈ పెనాల్టీ విధానాన్ని అమలు చేయడం వల్ల ఆ కార్మికుడు ఆర్థికంగా ఎంతో నష్టపోతున్నాడని తెలిపారు. వీరికి సంబంధించి కనీస వేతనాలు, సెలవులు అమలు చేయడంతో పాటు పెనాల్టీ విధానం రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. సింగరేణిలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ కార్మికులకు ఒకటవ క్యాటగిరి వేతనం అమలు చేస్తామని కోల్ ఇండియాలో ఒప్పుకొని 13 సంవత్సరాలు దాటినా ఇప్పటి వరకు అమలు కాకపోవడం దురదృష్టకరమని ఆయన అన్నారు.
ఇప్పటికైనా 1వ క్యాటగిరి వేతనం అమలు చేసి, క్యాజువల్ లీవులు ఇవ్వడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యులకు కూడా సింగరేణి ఆస్పత్రులలో వైద్య సదుపాయం కల్పించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన సి అండ్ ఎండి లేక ద్వారా కోరారు.