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Madhurawada: కొమ్మాది ముంపు ప్రాంతాల్లో ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు పర్యటన!

Madhurawada: విశాఖలో భారీ వర్షాలు: కొమ్మాది, మధురవాడ ముంపు ప్రాంతాల్లో భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు పర్యటన. బాధితులకు భరోసా, ముంపు నివారణకు శాశ్వత ప్రణాళికలు.

JAI RAM, MADURAWADA
Published on: 24 Sept 2026 2:19 PM IST
Madhurawada
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Madhurawada: కొమ్మాది ముంపు ప్రాంతాల్లో ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు పర్యటన!

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మధురవాడ: కొమ్మాది కార్పెంటర్ కాలనీలోనే వర్షాలకు ఇల్లు కూలిన బాధితులను మరియు కొమ్మాది హౌసింగ్ బోర్డు కోలని దగ్గర వర్షానికి మునిగి పోయి ఉన్న రేకాన్ అపార్ట్మెంట్ ని సందర్శచిన భీమిలి ఎంఎల్ఏ గంటా శ్రీనివాసరావు.

భారీ వర్షాలు ముంపు ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి

విశాఖలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో మేఘాద్రిగెడ్డ, రైవాడ, ముదసర్లోవ, తాటిపూడి జలాశయాలకు భారీగా వరద నీరు చేరుతోందని భీమిలి ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాస్ తెలిపారు. మధురవాడ, భీమిలి పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షపాతం నమోదైందని, లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించినట్లు చెప్పారు.

ఆనందపురం వద్ద గూగుల్ డేటా సెంటర్‌కు వెళ్లే అప్రోచ్‌ బ్రిడ్జి వరద ప్రవాహానికి దెబ్బతిన్న ఘటనపై అధికారులు కంపెనీ ప్రతినిధులు, కాంట్రాక్టర్లతో చర్చిస్తున్నారని తెలిపారు. మధురవాడలో కొండపై రేకుల ఇల్లు కూలిన ఘటనలో ఇద్దరికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయని చెప్పారు.

ముంపు సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపేందుకు గెడ్డల ఆక్రమణలను తొలగించడం, అవసరమైన చోట TDR లేదా గెడ్డల డైవర్షన్‌ చేపట్టే అంశాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ముంపు ప్రాంతాల్లో పునరావాస కేంద్రాలు, రెస్క్యూ బృందాలు, ఆహారం, మంచినీరు, పాలు అందుబాటులో ఉంచినట్లు పేర్కొన్నారు. మరో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

భీమిలి నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి రూ.3,900 కోట్ల నిధులు కేటాయించామని గంటా శ్రీనివాస్ తెలిపారు. అండర్‌గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ, 24 గంటల నీటి సరఫరా, రోడ్లు, పార్కుల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇటీవల దాదాపు 29 వేల పట్టాలను క్రమబద్ధీకరించామని, కరెంట్ మీటర్, బిల్లులు వంటి ఆధారాలు లేక కొందరు అర్హులు లబ్ధి పొందలేకపోయారని తెలిపారు. అటువంటి వారిని గుర్తించి, నిబంధనల ప్రకారం వారికి న్యాయం చేసే మార్గాలను పరిశీలిస్తామని చెప్పారు.

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JAI RAM, MADURAWADA

JAI RAM, MADURAWADA

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