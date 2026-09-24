Kothagudem: సారపాక సాయిబాబా ఆలయానికి రూ.3.5 లక్షల విలువైన రథం బహుకరణ!
Kothagudem: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా బూర్గంపాడు మండలం సారపాక సాయిబాబా ఆలయానికి రూ.3.5 లక్షల విలువైన రథాన్ని బహుకరించిన తాళ్లూరి పంచాక్షరయ్య చారిటబుల్ ట్రస్ట్.
Kothagudem: బూర్గంపాడు మండలం సారపాకలోని షిరిడి పుష్కర సాయిబాబా ఆలయానికి ఇరవెండికి చెందిన తాళ్లూరి పంచాక్షరయ్య చారిటబుల్ ట్రస్టు ఆధ్వర్యంలో రూ.3.5 లక్షల విలువైన రథాన్ని బహుకరించారు. ట్రస్టు ఛైర్మన్ తాళ్లూరి పంచాక్షరయ్య, ట్రస్టు డైరెక్టర్ వల్లూరిపల్లి వంశీకృష్ణ- విజయరేణుక దంపతులు గురువారం ఆలయాన్ని దర్శించుకున్నారు.
అనంతరం రథాన్ని ఆలయ కమిటీ బాధ్యులకు అందజేశారు. తమ కుమారుడు తానా మాజీ అధ్యక్షుడు తాళ్లూరి జయశేఖర్-నీలిమ దంపతుల సౌజన్యంతో స్వామి వారికి రథం అందించినట్లు ట్రస్టు ఛైర్మన్ తాళ్లూరి పంచాక్షరయ్య తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సింగమనేని భాస్కర్రావు, తీగల జీవన్రెడ్డి, ఊటుకూరి రమణమూర్తి, అక్కెర భాస్కరాచారి, కొత్తపల్లి సత్యనారాయణ, రామారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.