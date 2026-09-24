Bhadrachalam: కరకట్ట వద్ద గణేష్ నిమజ్జన ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఎస్పీ
Bhadrachalam: భద్రాచలం కరకట్ట వద్ద గణేష్ నిమజ్జన ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఎస్పీ రోహిత్ రాజు. భక్తుల భద్రత, ట్రాఫిక్ నియంత్రణపై అధికారులకు కీలక సూచనలు.
భద్రాచలం: భద్రాచలం కరకట్ట వద్ద నిర్వహించనున్న గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమానికి సంబంధించి చేపట్టిన భద్రతా, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ ఏర్పాట్లను జిల్లా ఎస్పీ రోహిత్ రాజు ఐపీఎస్ గురువారం నాడు సబ్ కలెక్టర్ మృణాల్ శ్రేష్ఠతో పాటు సంబంధిత శాఖల అధికారులతో కలిసి పర్యవేక్షించారు.
వర్షాకాలం నేపథ్యంలో నిమజ్జన కార్యక్రమంలో ఎలాంటి జాప్యం, అంతరాయం కలగకుండా అవసరమైన ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను ముందుగానే పూర్తి చేయాలని సంబంధిత అధికారులను ఎస్పీ ఆదేశించారు. భక్తుల రాకపోకలు, విగ్రహాల తరలింపు, ట్రాఫిక్ నిర్వహణకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా శాఖల మధ్య సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు.
నిమజ్జన వేడుకలను తిలకించేందుకు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని తెలిపారు. నిమజ్జన ప్రాంతంలో పటిష్ట పోలీసు బందోబస్తు, బారికేడింగ్, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, రూట్ డైవర్షన్స్ ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు గజ ఈతగాళ్లు, రెస్క్యూ సిబ్బంది, వైద్య సిబ్బంది, అందుబాటులో ఉండాలని సూచించారు.
సుదూర ప్రాంతాల నుంచి నిమజ్జనానికి వచ్చే భక్తులు, గణేష్ శోభాయాత్ర నిర్వాహకులకు ముందుగానే రూట్ మ్యాప్ వివరాలను స్పష్టంగా తెలియజేయాలని ఎస్పీ సూచించారు. పోలీసు శాఖ సూచించే మార్గాల్లోనే ప్రయాణిస్తూ, ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు సహకరించాలని కోరారు. శోభాయాత్ర నిర్వాహకులు పోలీసుల సూచనలు, భద్రతా నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని తెలిపారు.
నిమజ్జన సమయంలో ట్రాఫిక్ రద్దీని నియంత్రించేందుకు భద్రాచలం బ్రిడ్జి – యు బి రోడ్డు – బస్టాండ్ – అంబేద్కర్ సెంటర్ – కూనవరం రోడ్ – డిగ్రీ కాలేజ్ – కరకట్ట – కరకట్ట నిమజ్జన పాయింట్ మార్గంలో ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించేలా చర్యలు చేపట్టారు.
కరకట్ట నిమజ్జన పాయింట్ వద్దకు వచ్చే వాహనాల్లో ఇద్దరికి మించి వ్యక్తులు ప్రయాణించకుండా తగిన నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టాలని వాహనాలను నిర్దేశిత ప్రాంతాల్లోనే పార్కింగ్ చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఎస్పీ సూచించారు. ట్రాఫిక్ రద్దీ ఏర్పడకుండా పోలీసు సిబ్బంది సూచించే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ప్రజలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని కోరారు.
నిమజ్జన పాయింట్ వద్ద టపాసులు కాల్చడం పూర్తిగా నిషేధమని స్పష్టం చేశారు. నదిలోకి ప్రమాదకరంగా దిగడం, బారికేడ్లు దాటి వెళ్లడం, నిషేధిత ప్రాంతాల్లో నిలబడటం వంటి చర్యలకు ఎవరూ పాల్పడరాదని సూచించారు. నిమజ్జన విగ్రహాలను తరలించే వాహనాల కదలికలకు అంతరాయం కలగకుండా మార్గాలను ఖాళీగా ఉంచాలని, వాహనదారులు పోలీసుల సూచనలకు అనుగుణంగా ప్రయాణించాలని ఎస్పీ సూచించారు.
విధుల్లో ఉన్న పోలీసు సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండి, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తక్షణమే స్పందించేలా సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు.భక్తులు, శోభాయాత్ర నిర్వాహకులు పోలీసు శాఖ సూచించే భద్రతా, ట్రాఫిక్ నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటిస్తూ, అధికారులకు సహకరించి శాంతియుతంగా, సురక్షిత వాతావరణంలో గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.ఈ పరిశీలనలో డీఎస్పీ అరుణ్ కుమార్, పోలీసు అధికారులు, రోడ్డు ట్రాన్స్పోర్ట్ అధికారులు, ఇతర శాఖ అధికారులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.