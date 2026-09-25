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Bhadrachalam: భద్రాద్రి రామయ్య సన్నిధికి పోటెత్తిన గణనాథులు

Bhadrachalam: భద్రాచలం గోదావరి నది తీరంలో గణేష్ నిమజ్జన ప్రక్రియ జోరుగా సాగుతోంది. ఇప్పటికే 1,500 విగ్రహాలు నిమజ్జనమవ్వగా, పటిష్ట పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

Ch. Laxmikanth, Bhadradri Kothagudem
Published on: 25 Sept 2026 4:38 PM IST
Bhadrachalam
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Bhadrachalam: భద్రాద్రి రామయ్య సన్నిధికి పోటెత్తిన గణనాథులు

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భద్రాచలం: భద్రాద్రి రామయ్య సన్నిధి గోదావరిలో జోరుగా సాగుతున్న వినాయక నిమజ్జనాల ప్రక్రియ. తొమ్మిది రోజులు పూజలు అందుకున్న గణనాథులు పవిత్ర గోదావరి నదిలో గంగమ్మ తల్లి ఒడికి చేరేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుండి వేలాదిగా తరలివస్తున్నారు. భద్రాచలం గోదావరి ఘాట్ వద్ద నిమజ్జన ప్రక్రియ గత రెండు రోజులుగా నిరంతరంగా కొనసాగుతోంది.

విగ్రహాలను గోదావరి నదిలో నిమజ్జనం చేసేందుకు భారీ క్రేన్లు,జెసిబిల సహాయంతో లాంచీలు,మర బోట్ల ద్వారా అత్యంత భక్తిశ్రద్ధల నడుమ జోరుగా నిమజ్జనాలు కొనసాగుతున్నాయి. భద్రాచలం వద్ద గోదావరిలో ఇప్పటికే 1500 విగ్రహాలు గోదావరిలో నిమజ్జనాన్ని పూర్తి చేసుకోగా ఇప్పటికే భారీగా విగ్రహాలు బారులు దిగిరాయి.

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి పెద్ద ఎత్తున విగ్రహాలు తరలివస్తుండగా నిమజ్జనం ప్రక్రియ మొత్తం ముగిసే వరకు రెండు వేలకు పైగా విగ్రహాలు గోదావరిలో నిమజ్జనాన్ని పూర్తి చేసుకునే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

రాత్రి పగలు 24 గంటలు నిరంతరంగా నిమజ్జనాల ప్రక్రియ సజావుగా కొనసాగేందుకు గోదావరి ఘాట్ వద్ద అధికార యంత్రాంగం నిమగ్నమైంది. మూడు షిఫ్టులలో వివిధ శాఖల సమన్వయంతో సిబ్బంది పనిచేస్తుండగా,దాదాపు 200 మంది పోలీసులతో పటిష్ట బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు.

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Ch. Laxmikanth, Bhadradri Kothagudem

Ch. Laxmikanth, Bhadradri Kothagudem

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