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Bhadrachalam: రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఎన్నికల బరిలో అలవాల రాజా

Bhadrachalam: భద్రాచలం రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఎన్నికల్లో చైర్మన్ పదవికి నామినేషన్ వేసిన అలవాల రాజా. సేవా కార్యక్రమాలతో యువనేతగా గుర్తింపు.

Ch. Laxmikanth, Bhadradri Kothagudem
Published on: 24 Sept 2026 4:23 PM IST
Bhadrachalam
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Bhadrachalam: రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఎన్నికల బరిలో అలవాల రాజా

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భద్రాచలం: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా భద్రాచలంలో రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఈరోజు పట్టణంలోని పలువురు నామినేషన్లు వేశారు.

సామాజిక ఉద్యమకారులు, వికలాంగుల, వితంతువుల, వృద్ధుల, వికలాంగుల పెన్షన్ పెంపు, ఆరోగ్యశ్రీ సాధన, పేద ప్రజల బియ్యం పెంపు అనేక సేవా కార్యక్రమాలను అందించిన గౌరవ పద్మశ్రీ మందకృష్ణ మాదిగ నాయకత్వంలో వారి ఆలోచన విధానంతో పనిచేస్తున్న అలవల రాజా మాదిగ అనే యువకులు ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ చైర్మన్ ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు.

ఎవరికి ఏ చిన్న ఆపద వచ్చినా తానే ముందుండి న్యాయం జరిగే వరకు పోరాటం చేయగల యువకుడు అలవాల రాజా అని భద్రాచల ప్రాంత ప్రజలు అనుకుంటున్నారు.

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Ch. Laxmikanth, Bhadradri Kothagudem

Ch. Laxmikanth, Bhadradri Kothagudem

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