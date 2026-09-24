News Agri Music Life Entertainment Health Plus Bhakthi Tv Money Matters Aha Emi Ruchi
Home తెలంగాణఖమ్మంBhadrachalam: తాలిపేరు ప్రాజెక్టు 13 గేట్లు ఎత్తివేత భారీగా వరద విడుదల

Bhadrachalam: తాలిపేరు ప్రాజెక్టు 13 గేట్లు ఎత్తివేత భారీగా వరద విడుదల

Bhadrachalam: చర్ల తాలిపేరు ప్రాజెక్టుకు పోటెత్తిన వరద నీరు. 13 గేట్లు ఎత్తి గోదావరిలోకి నీటి విడుదల, ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్న ఇరిగేషన్ అధికారులు.

Ch. Laxmikanth, Bhadradri Kothagudem
Published on: 24 Sept 2026 6:05 PM IST
Bhadrachalam
X

Bhadrachalam: తాలిపేరు ప్రాజెక్టు 13 గేట్లు ఎత్తివేత భారీగా వరద విడుదల

Short News

భద్రాచలం: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా చర్ల మండలం తాలిపేరు ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద నీరు రావడంతో ఆ ప్రాజెక్టు 13 గేట్లను ఎత్తి దిగువున ఉన్న గోదావరిలోకి 1732 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని ఇరిగేషన్ అధికారులు దిగువనున్న గోదావరిలోకి విడుదల చేశారు.

ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు చత్తీస్గఢ్ గుట్టల ప్రాంతంలో ఉన్న పలు వాగులు వంకలు పొంగి తాలిపేరు ప్రాజెక్టుకు వరద ఉధృతి భారీగా పెరిగింది. ప్రాజెక్టు కెపాసిటీ 74 మీటర్లు ఉండటంతో వరద ప్రవాహాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సంబంధిత ఇరిగేషన్ అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ గేట్లను విడుదల చేస్తున్నారు.

మరోవైపు పంట పొలాలకు నీరు అందే విధంగా ఎడమ కుడి కాలవల గేట్లను విడుదల చేస్తూ పంట పొలాలకు నీరు అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తాలిపేరు ప్రాజెక్టు వరద నీరు 73.16 మీటర్లు ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

BhadrachalamThaliperu ProjectTelanganaDam Gates Lifted
Ch. Laxmikanth, Bhadradri Kothagudem

Ch. Laxmikanth, Bhadradri Kothagudem

Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X