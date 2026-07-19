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Karimnagar: ఎల్ నినో పరిస్థితులపై కరీంనగర్‌లో మంత్రుల హైలెవల్ మీటింగ్!

Karimnagar: ఎల్ నినో ప్రభావం మరియు ముందస్తు చర్యలపై మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వర్ రావు, శ్రీధర్ బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్ కలెక్టరేట్‌లో కీలక సమీక్ష నిర్వహించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 19 July 2026 5:03 PM IST
Karimnagar
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Karimnagar: ఎల్ నినో పరిస్థితులపై కరీంనగర్‌లో మంత్రుల హైలెవల్ మీటింగ్!

కరీంనగర్: ఎల్ నినో పరిస్థితులపై మంత్రుల బృందం సమీక్ష,కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా స్థాయి సమావేశం.ఎల్ నినో ప్రభావం నేపథ్యంలో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు చర్యలు, అధికార యంత్రాంగం అనుసరించాల్సిన కార్యాచరణపై మంత్రుల బృందం సమీక్ష.

పాల్గొన్న జిల్లా ఇన్‌చార్జి మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర్ రావు, రాష్ట్ర మంత్రులు దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్.. జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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