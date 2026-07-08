Sultanabad: ఇంటింటి సర్వేలో లోపాలు ఉండొద్దు.. మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ ఆదేశం
Sultanabad: సుల్తానాబాద్ మున్సిపల్ పట్టణంలోని నాల్గవ వార్డులో సాగుతున్న SIR కార్యక్రమాన్ని మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ కృష్ణ బుధవారం క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.
Sultanabad: ప్రభుత్వ విప్, పెద్దపల్లి శాసనసభ్యులు చింతకుంట విజయ రమణారావు ఆదేశాల మేరకు సుల్తానాబాద్ మున్సిపల్ పట్టణంలోని నాల్గవ వార్డులో ప్రత్యేక ఓటర్ల సంక్షిప్త సవరణ (S I R) కార్యక్రమం శరవేగంగా సాగుతోంది. ఇందులో భాగంగా బుధవారం మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ బిరుదు కృష్ణ క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించారు. ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ఓటర్ జాబితా సర్వే నిర్వహిస్తున్న బూత్ స్థాయి అధికారుల (BLO) పనితీరును ఆమె దగ్గరుండి పరిశీలించారు.
ఈ సందర్భంగా ఓటర్ల నమోదు, మార్పులు, చేర్పులు మరియు తొలగింపునకు సంబంధించిన ఫారాలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశారు. అనంతరం చైర్పర్సన్ మాట్లాడుతూ.. 18 ఏళ్లు నిండిన ప్రతి ఒక్క అర్హుడికి ఓటు హక్కు కల్పించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
సర్వే ప్రక్రియలో ఎలాంటి అక్రమాలకు తావులేకుండా, అత్యంత పారదర్శకంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. తప్పుడు ఓట్లు ఉంటే నిబంధనల ప్రకారం మాత్రమే తొలగించాలని, నిర్దేశిత గడువులోపు సర్వేను పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, మున్సిపల్ సిబ్బంది, బూత్ స్థాయి అధికారులు పాల్గొన్నారు.