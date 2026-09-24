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Sircilla: సిరిసిల్లలో గిరిజన సంక్షేమ హాస్టల్‌ను తనిఖీ చేసిన కలెక్టర్!

Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలోని గిరిజన సంక్షేమ శాఖ హాస్టల్‌ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి, నాణ్యమైన భోజనం అందించాలని ఆదేశించిన కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 24 Sept 2026 1:25 PM IST
Sircilla
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Sircilla: సిరిసిల్లలో గిరిజన సంక్షేమ హాస్టల్‌ను తనిఖీ చేసిన కలెక్టర్!

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Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలోని గిరిజన సంక్షేమ శాఖ హాస్టల్‌ను జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ గురువారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా హాస్టల్‌లో విద్యార్థులకు అందుతున్న వసతులు, భోజన నాణ్యత, పరిశుభ్రతను పరిశీలించారు.

ముందుగా అధికారులు, సిబ్బంది హాజరు రిజిస్టర్‌ను పరిశీలించిన కలెక్టర్.. హాస్టల్‌లోని విద్యార్థుల సంఖ్య, వారి హాజరు వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం మెనూ చార్ట్‌ను పరిశీలించి, కిచెన్, గోదాంలో నిల్వ ఉంచిన బియ్యం, పప్పులు, కూరగాయలు, ఇతర ఆహార పదార్థాల నాణ్యతను తనిఖీ చేశారు. మెనూ ప్రకారం ఆ రోజు విద్యార్థులకు అందించాల్సిన ఆహార పదార్థాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయా లేదా పరిశీలించారు.

అనంతరం హాస్టల్‌లోని వసతి గదులను పరిశీలించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. హాస్టల్ ఆవరణను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని ఆదేశించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులకు మెనూ ప్రకారం నాణ్యమైన భోజనం అందించాలని ఆదేశించారు. విద్యార్థులు హాస్టల్‌లో కల్పిస్తున్న వసతులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, ప్రణాళికాబద్ధంగా చదువుతూ తాము నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

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KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

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