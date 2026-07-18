Sircilla: నేరెళ్ల బాధితుడు గోపాల్ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలి మజీద్
Sircilla: నేరెళ్ల ఘటన బాధితుడు గంధం గోపాల్ కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని డిమాండ్ చేసిన టీఆర్ఎస్ నేత మజీద్. బాధిత కుటుంబానికి ఆర్థిక సాయం అందజేత.
సిరిసిల్ల: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా నేరెళ్ల ఘటన బాధితుడు గంధం గోపాల్ కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం తక్షణమే ఆదుకోవాలని టీఆర్ఎస్ సిరిసిల్ల నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్ మజీద్ డిమాండ్ చేశారు.
శనివారం నేరెళ్ల గ్రామంలో గంధం గోపాల్ కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన మజీద్.. పార్టీ అధినేత కల్వకుంట్ల కవిత ఆదేశాల మేరకు కుటుంబానికి బియ్యం, ఆర్థిక సాయం అందజేసి ధైర్యం చెప్పారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. 2017 నేరెళ్ల ఘటనలో థర్డ్ డిగ్రీకి గురైన బాధితుల్లో గంధం గోపాల్ కూడా ఒకరని, అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఈ నెల 10న మృతి చెందినప్పటికీ ప్రభుత్వం లేదా బాధ్యులైన నాయకులు స్పందించలేదని విమర్శించారు.
గతంలో ఇసుక లారీల సమస్యపై గ్రామస్తులు పలుమార్లు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోలేదని, అనంతరం జరిగిన ఘటనలో కేసులు నమోదు చేసి బాధితులను థర్డ్ డిగ్రీకి గురిచేశారని ఆరోపించారు. జైలు నుంచి వచ్చిన తర్వాత బాధితులు తీవ్ర అనారోగ్యాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ఖరీదైన వైద్యం చేయించుకోలేక గోపాల్ మృతి చెందారని తెలిపారు.
గోపాల్ కుటుంబంలో భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక మైనర్ కుమారుడు ఉన్నారని పేర్కొన్న మజీద్.. ప్రభుత్వం మానవతా దృక్పథంతో ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని కోరారు.
ఈ కార్యక్రమంలో కదిరే భాస్కర్ గౌడ్, సయ్యద్ జావిద్, మార్వాడి దేవరాజు, ఓర్సు అశోక్, మండపల్లి రవి, సిద్ధూ తదితర టీఆర్ఎస్ నాయకులు పాల్గొన్నారు.