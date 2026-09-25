Sircilla: సిరిసిల్లలో గణేష్ నిమజ్జన ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఎస్పీ
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలోని మానేరు బ్రిడ్జి వద్ద గణేష్ నిమజ్జన ఏర్పాట్లను జిల్లా ఎస్పీ మహేష్ బి. గితే పోలీస్ అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు.
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా: సిరిసిల్ల పట్టణ పరిధిలోని మానేరు బ్రిడ్జి వద్ద జరుగుతున్న గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమాలను జిల్లా ఎస్పీ మహేష్ బి. గితే పోలీస్ అధికారులతో కలిసి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.
అంతకుముందు లహరి గ్రాండ్ ఫంక్షన్ హాల్లో బందోబస్తు విధులకు హాజరైన పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బందితో ఎస్పీ సమీక్ష నిర్వహించారు. గణేష్ శోభాయాత్ర, నిమజ్జన కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా జరిగేలా, ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పటిష్టమైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. నిర్దేశించిన సమయానికి నిమజ్జన కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యేలా పోలీస్ సిబ్బంది సమన్వయంతో విధులు నిర్వహించాలని దిశానిర్దేశం చేశారు.
మానేరు బ్రిడ్జి వద్ద నిమజ్జనానికి తరలివస్తున్న గణేష్ విగ్రహాలు, భద్రతా ఏర్పాట్లు, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ తదితర అంశాలను ఎస్పీ పరిశీలించారు.
ఎస్పీ వెంట డీఎస్పీలు నాగేంద్రచారి, వెంకటేశ్వర్లు, సీఐలు, ఆర్ఐలు, ఎస్ఐలు, మున్సిపల్ కమిషనర్తో పాటు పోలీస్ సిబ్బంది ఉన్నారు.