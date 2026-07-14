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Sircilla: సిరిసిల్లలో నీటి సంరక్షణ – మన బాధ్యత సెల్ఫీ పాయింట్ ప్రారంభం!

Sircilla: సిరిసిల్ల మున్సిపల్ కమిషనర్ ఖదీర్ పాషా ఆధ్వర్యంలో నీటి సంరక్షణ అవగాహన సెల్ఫీ పాయింట్ ప్రారంభం. ప్రతి బొట్టునూ పొదుపు చేయాలని కమిషనర్ పిలుపు.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 14 July 2026 11:28 AM IST
Sircilla
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Sircilla: సిరిసిల్లలో నీటి సంరక్షణ – మన బాధ్యత సెల్ఫీ పాయింట్ ప్రారంభం!

Sircilla: నీటి సంరక్షణపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించే లక్ష్యంతో సిరిసిల్ల పురపాలక సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన "నీటి సంరక్షణ – మన బాధ్యత" సెల్ఫీ పాయింట్‌ను మున్సిపల్ కమిషనర్ ఖదీర్ పాషా ప్రారంభించారు.

ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ, నీటిని పొదుపుగా వినియోగించడం ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత అని, భవిష్యత్ తరాల కోసం నీటి వనరులను సంరక్షించాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రజలు సెల్ఫీ పాయింట్ వద్ద ఫోటోలు తీసుకొని, నీటి సంరక్షణ సందేశాన్ని మరింత విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని కోరారు.

ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

SircillaKhadeer PashaSave Water Our Responsibility
KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

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