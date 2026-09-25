Sircilla: సిరిసిల్లలో నిమజ్జన ఏర్పాట్ల పరిశీలన: మున్సిపల్ చైర్పర్సన్
Sircilla: సిరిసిల్ల మానేరు నది తీరంలో మున్సిపాలిటీ చేపట్టిన వినాయక నిమజ్జన ఏర్పాట్లను మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ జిందం కళా చక్రపాణి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.
సిరిసిల్ల: సిరిసిల్లలో వినాయక నిమజ్జన మహోత్సవం సందర్భంగా కొండ లక్ష్మణ్ బాపూజీ చౌరస్తా సమీపంలోని మానేరు నది తీరంలో మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన నిమజ్జన ఏర్పాట్లను మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ జిందం కళా చక్రపాణి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా వినాయకుడిని దర్శించుకుని నిమజ్జన మహోత్సవంలో పాల్గొన్నారు.
నిమజ్జనానికి వచ్చే భక్తులు, వినాయక మండపాల నిర్వాహకులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు చైర్పర్సన్ తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా బారికేడ్లు, లైటింగ్, భారీ క్రేన్లు, పారిశుధ్య నిర్వహణ, తాగునీటి సౌకర్యం, సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఏర్పాట్లను నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు అధికారులను నియమించినట్లు తెలిపారు.
వినాయక చవితి నుంచి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించిన వినాయక విగ్రహాలను ప్రశాంతమైన ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో శోభాయాత్రగా తీసుకువచ్చి నిమజ్జనం చేయాలని ఆమె సూచించారు. ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతాయుతంగా నిమజ్జన మహోత్సవంలో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. భక్తులు, మండపాల నిర్వాహకులకు ఇబ్బందులు లేకుండా అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో 35వ వార్డు కౌన్సిలర్ బత్తుల రమేష్, మున్సిపల్ అధికారులు, బీఆర్ఎస్ సిరిసిల్ల శాఖ అధ్యక్షులు జిందం చక్రపాణి, మాజీ కౌన్సిలర్ అన్నారం లావణ్య శ్రీనివాస్ దంపతులు, పుర ప్రముఖులు, వినాయక మండపాల నిర్వాహకులు, భక్తులు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు.