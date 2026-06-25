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Sircilla: హాస్పిటల్ కార్మికుల దీక్ష.. జూన్ 30న ప్రజాభవన్ ముట్టడి!

Sircilla: సిరిసిల్లలో సానిటేషన్, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేపట్టారు. సమస్యలు పరిష్కరించకుంటే జూన్ 30న ప్రజాభవన్ ముట్టడిస్తామని హెచ్చరించారు.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 25 Jun 2026 4:17 PM IST
Sircilla
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Sircilla: హాస్పిటల్ కార్మికుల దీక్ష.. జూన్ 30న ప్రజాభవన్ ముట్టడి!

సిరిసిల్ల: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, మెడికల్ మరియు నర్సింగ్ కాలేజీల్లో పనిచేస్తున్న సానిటేషన్, సెక్యూరిటీ సిబ్బందికి కనీస వేతనం రూ.26 వేలుగా అమలు చేయాలని సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు ఆందోళన చేపట్టారు. తమ హామీలను ప్రభుత్వం వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

సిరిసిల్ల, వేములవాడ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రులు, మెడికల్ కాలేజీలు, నర్సింగ్ కాలేజీల్లో పనిచేస్తున్న సానిటేషన్, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఆసుపత్రి ముందు ఒకరోజు నిరసన దీక్ష నిర్వహించారు. ప్రభుత్వం రెండున్నరేళ్ల క్రితం కనీస వేతనం రూ.26 వేలుగా అమలు చేస్తామని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చినా ఇప్పటివరకు అమలు చేయలేదని కార్మికులు ఆరోపించారు.

కాంట్రాక్టు విధానాన్ని రద్దు చేసి కార్మికులకు నేరుగా వేతనాలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని, లేనిపక్షంలో జూన్ 30న హైదరాబాద్‌లోని ప్రజాభవన్ ముట్టడి కార్యక్రమాన్ని చేపడతామని సిఐటియు నాయకులు హెచ్చరించారు.

ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కార్మికులు చేపట్టిన ఈ నిరసన జిల్లాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

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KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

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