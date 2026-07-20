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Sircilla: కుంటుపడుతున్న సిరిసిల్ల టెక్స్‌టైల్ రంగుల రంగం!

Sircilla: వస్త్ర పరిశ్రమ అనుబంధ రంగమైన డైయింగ్ పరిశ్రమ కామన్ ఈటీపీ (CETP) ప్లాంట్ మరియు ప్రత్యేక పారిశ్రామిక స్థలం లేక తీవ్ర సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 20 July 2026 7:25 PM IST
Sircilla
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Sircilla: కుంటుపడుతున్న సిరిసిల్ల టెక్స్‌టైల్ రంగుల రంగం!

సిరిసిల్ల: వస్త్ర పరిశ్రమకు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన సిరిసిల్లలో డైయింగ్ పరిశ్రమ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ప్రత్యేక పారిశ్రామిక స్థలం కేటాయింపు, కామన్ ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్‌మెంట్ ప్లాంట్ (సీఈటీపీ) నిర్మాణం వంటి కీలక అంశాలు ఇంకా అమలులోకి రాకపోవడంతో చిన్న డైయింగ్ యూనిట్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయని పరిశ్రమ వర్గాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

సిరిసిల్లలోని డైయింగ్ యూనిట్లపై ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా వేలాది మంది కార్మికులు, వస్త్ర వ్యాపారులు, రవాణా రంగం, రసాయనాల సరఫరాదారులు ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. అయితే స్థలాభావం, పెరుగుతున్న విద్యుత్‌, ఇంధన వ్యయాలు, కాలుష్య నియంత్రణ నిబంధనలు, వ్యక్తిగత ఈటీపీ ఏర్పాటు ఖర్చులు చిన్న యూనిట్ల మనుగడకు సవాలుగా మారాయి.

డైయింగ్ యూనిట్లన్నింటినీ ఒకే ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రత్యేక పారిశ్రామిక స్థలం కేటాయించి, ప్రభుత్వ సహకారంతో కామన్ ఈటీపీ నిర్మించాలని యజమానులు కోరుతున్నారు. దీంతో కాలుష్య సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం లభించడమే కాకుండా చిన్న పరిశ్రమలపై ఆర్థిక భారం కూడా తగ్గుతుందని వారు పేర్కొంటున్నారు.

డైయింగ్ పరిశ్రమ బలోపేతమైతే సిరిసిల్లలో తయారయ్యే వస్త్రాలకు స్థానికంగానే రంగులు అద్ది నాణ్యమైన ఫినిషింగ్ అందించే అవకాశం ఉంటుందని, దేశవ్యాప్తంగా మార్కెట్‌ను విస్తరించుకునే అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని పరిశ్రమ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి. అలాగే ప్రభుత్వ వస్త్ర ఆర్డర్లపై ఆధారపడే పరిస్థితి కూడా తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు.

ప్రస్తుత ప్రభుత్వం సిరిసిల్ల డైయింగ్ పరిశ్రమ సమస్యలను ప్రత్యేకంగా పరిశీలించి, స్థల కేటాయింపు, కామన్ ఈటీపీ నిర్మాణం, తక్కువ వడ్డీ రుణాలు, విద్యుత్ రాయితీలు, ఆధునిక యంత్రాల కొనుగోలుకు సబ్సిడీలు అందించాలని పరిశ్రమ వర్గాలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాయి.

డైయింగ్ పరిశ్రమను ఆదుకుంటే స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడంతో పాటు ప్రభుత్వానికి పన్నుల రూపంలో ఆదాయం కూడా పెరుగుతుందని, సిరిసిల్ల వస్త్ర పరిశ్రమకు వెన్నెముకగా ఉన్న డైయింగ్ రంగాన్ని పరిరక్షించేందుకు ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని యూనిట్ల యజమానులు, కార్మికులు కోరుతున్నారు.

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KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

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