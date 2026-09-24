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Sircilla: చీర్లవంచ పీహెచ్‌సీని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన డీఎంహెచ్‌ఓ ఏంజెలా ఆల్ఫ్రెడ్

Sircilla: వేములవాడ చీర్లవంచ పీహెచ్‌సీని తనిఖీ చేసిన డీఎంహెచ్‌ఓ డా. ఏంజెలా ఆల్ఫ్రెడ్. సీజనల్ వ్యాధులు, మాతా శిశు ఆరోగ్య సేవలపై వైద్య సిబ్బందికి పలు సూచనలు.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 24 Sept 2026 6:23 PM IST
Sircilla
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Sircilla: చీర్లవంచ పీహెచ్‌సీని ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన డీఎంహెచ్‌ఓ ఏంజెలా ఆల్ఫ్రెడ్

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రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా: వేములవాడ మండలంలోని చీర్లవంచ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖాధికారి డా. ఏంజెలా ఆల్ఫ్రెడ్ గురువారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. పీహెచ్‌సీలో అందుతున్న వైద్య సేవలను పరిశీలించి, పలు ఆరోగ్య కార్యక్రమాల అమలు తీరును సమీక్షించారు.

ఈ సందర్భంగా సీజనల్ వ్యాధుల నియంత్రణ, అంటువ్యాధుల నివారణ చర్యలు, అసంక్రమిత వ్యాధుల స్క్రీనింగ్, మాతా శిశు ఆరోగ్య సేవలు, టీబీ ముక్త్ భారత్ కార్యక్రమం అమలుపై వైద్య సిబ్బందితో సమీక్షించారు. వర్షాకాలంలో డెంగ్యూ, మలేరియా తదితర సీజనల్ వ్యాధులపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. వ్యాధుల లక్షణాలు ఉన్న వారిని ముందుగానే గుర్తించి అవసరమైన పరీక్షలు, చికిత్స అందించాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు.

మధుమేహం, రక్తపోటు వంటి అసంక్రమిత వ్యాధులను ముందస్తుగా గుర్తించి చికిత్స అందించడంతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, సమతుల్య ఆహారం ప్రాధాన్యతపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని తెలిపారు.

మాతా శిశు ఆరోగ్య సేవల్లో భాగంగా గర్భిణీలను ముందస్తుగా నమోదు చేయడం, క్రమం తప్పకుండా వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించడం, ఐరన్-ఫోలిక్ యాసిడ్ మాత్రల వినియోగంపై అవగాహన కల్పించడం, ప్రసవానంతరం తల్లి, శిశు సంరక్షణపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.

టీబీ ముక్త్ భారత్ కార్యక్రమంలో అనుమానిత టీబీ కేసులను త్వరగా గుర్తించి పరీక్షలు నిర్వహించాలని, పాజిటివ్ కేసులకు నిరంతర చికిత్స అందిస్తూ, చికిత్స మధ్యలో నిలిపివేయకుండా పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు.

అనంతరం పీహెచ్‌సీలోని ఫార్మసీ స్టోర్‌ను పరిశీలించిన డీఎంహెచ్‌ఓ.. మందుల నిల్వలు, గడువు తేదీలు, రికార్డుల నిర్వహణ, మందుల సరఫరా, రోగులకు ఉచితంగా మందులు అందుతున్న తీరును పరిశీలించారు. అవసరమైన మందులు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సిబ్బందికి సూచించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో చీర్లవంచ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వైద్యాధికారి డాక్టర్ శరణ్య, వైద్య సిబ్బంది, ఇతర ఆరోగ్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

SircillaDr Angela AlfredCherlavancha PHCHealth Department
KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

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