Sircilla: ఓటర్ల జాబితాపై అప్రమత్తంగా ఉండాలి సంగీతం శ్రీనివాస్
Sircilla: సిరిసిల్లలో కాంగ్రెస్ జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశం. అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లు తొలగించకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని డీసీసీ అధ్యక్షుడు సంగీతం శ్రీనివాస్ పిలుపు.
సిరిసిల్ల: అర్హులైన ఓటర్ల విలువైన ఓట్లు తొలగించకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలపై ఉందని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ (డీసీసీ) అధ్యక్షుడు సంగీతం శ్రీనివాస్ అన్నారు.
ఆదివారం సిరిసిల్ల బైపాస్ రోడ్డులోని కే కన్వెన్షన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా కార్యవర్గ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో నూతనంగా నియమితులైన జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు, మండల అధ్యక్షులు, సిరిసిల్ల, వేములవాడ పట్టణ అధ్యక్షులకు నియామక పత్రాలు అందజేశారు. కార్యక్రమానికి జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ నాగుల సత్యనారాయణ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా సంగీతం శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ఎస్ఐఆర్ (SIR) ప్రక్రియలో ఓటర్ల వివరాల నమోదులో ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా పార్టీ నాయకులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఈ నెల 20 నుంచి 30వ తేదీ వరకు జిల్లా, మండల, గ్రామ, వార్డు స్థాయి నాయకులు, బూత్ లెవల్ ఏజెంట్లు ప్రతిరోజూ క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి అర్హులైన ఓటర్ల పేర్లు జాబితా నుంచి తొలగిపోకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తూ, బూత్ స్థాయి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయాలని పార్టీ శ్రేణులకు సూచించారు.