Sircilla: సిరిసిల్ల ఓటర్ల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ హెల్ప్ డెస్క్
Sircilla: సిరిసిల్లలో ఓటర్ల నమోదు, సవరణల కోసం హెల్ప్ డెస్క్ ప్రారంభం. జూలై 18లోపు ఓటర్ జాబితాలో వివరాలను సరిచూసుకోవాలని డీసీసీ అధ్యక్షుడు సంగీతం శ్రీనివాస్ పిలుపు.
సిరిసిల్ల: పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సూర దేవరాజు ఆధ్వర్యంలో 6, 7 వార్డుల్లో ఓటర్లకు సహాయంగా హెల్ప్ డెస్క్ కార్యక్రమాన్ని జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సంగీతం శ్రీనివాస్ ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా సంగీతం శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ, తెలంగాణలో ఓటర్ల జాబితాను పక్కాగా రూపొందించేందుకు బూత్ లెవెల్ అధికారులు (BLOలు) నిర్వహిస్తున్న ఇంటింటి సర్వేను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు.
ప్రతి పౌరుడికి ఓటు హక్కు అత్యంత విలువైనదని, జూలై 18, 2026లోపు బీఎల్ఓలకు సరైన వివరాలు అందించి ఓటర్ జాబితాలో తమ పేరు, వివరాలు సక్రమంగా ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించి అవసరమైన సవరణలు చేయించుకోవాలని సూచించారు.
పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సూర దేవరాజు మాట్లాడుతూ, ఓటర్లకు అవగాహన కల్పించడం, కొత్త ఓటర్ల నమోదు, వివరాల సవరణకు సహాయం అందించేందుకు ప్రతి పోలింగ్ బూత్ వద్ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో హెల్ప్ డెస్క్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్సీ సెల్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఆకునూరి బాలరాజు, కాంగ్రెస్ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రాగుల జగన్, సూపర్వైజర్లు సబ్బని వేణు, గొప్ప దేవయ్య, కాంగ్రెస్ నాయకులు కంసాల మల్లేశం, అలవాల సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు.