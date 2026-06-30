Sircilla: యూరియా కొరత లేదు.. రైతులు ఆందోళన చెందవద్దు.. కలెక్టర్
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో యూరియా ఎరువుల కొరత లేదని, రైతులు ఆందోళన చెందవద్దని జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ స్పష్టం చేశారు.
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో యూరియా కొరత లేదని, రైతులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ స్పష్టం చేశారు. ఫెర్టిలైజర్ యాప్, ఎరువుల సరఫరాపై అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు.
ఈ సీజన్లో 19 వేల 513 మంది రైతులు ఫెర్టిలైజర్ యాప్ ద్వారా 60 వేల 254 యూరియా సంచులు బుక్ చేసుకోగా, ఇప్పటికే 50 వేల 283 సంచులు పంపిణీ చేసినట్లు తెలిపారు. ఇంకా 9 వేల 830 సంచులు రైతులు తీసుకెళ్లాల్సి ఉందని, జిల్లాలో ప్రస్తుతం 12 వేల 292 యూరియా సంచులు నిల్వ ఉన్నాయని వెల్లడించారు.
రైతు వేదికలు, ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు, ప్రైవేట్ డీలర్ల వద్ద యూరియా అందుబాటులో ఉందని, రైతులకు సహాయం చేసేందుకు ప్రత్యేక సిబ్బంది ఉన్నారని కలెక్టర్ తెలిపారు. ఫెర్టిలైజర్ యాప్ను అప్డేట్ చేసి రిఫ్రెష్ చేసుకోవాలని, సమస్యలు ఉంటే సమీప వ్యవసాయ అధికారులను సంప్రదించాలని సూచించారు.
అవసరానికి మించి యూరియా కొనుగోలు చేయవద్దని, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అసత్య ప్రచారాలను నమ్మవద్దని రైతులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. జిల్లాలో ఈ సీజన్కు సరిపడా ఎరువుల నిల్వలు ఉన్నాయని, రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ తెలిపారు.