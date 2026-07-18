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Sircilla: సిరిసిల్ల ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలను వేగవంతం చేయండి

Sircilla: సిరిసిల్ల కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ కీలక ఆదేశాలు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాల్లో జాప్యం లేకుండా చూడాలని, అర్హులైన పేదలకు పారదర్శకంగా పంపిణీ చేయాలని సూచన.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 18 July 2026 5:01 PM IST
Sircilla
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Sircilla: సిరిసిల్ల ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణాలను వేగవంతం చేయండి

సిరిసిల్ల: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ఇందిరమ్మ ఇండ్ల నిర్మాణాలను వేగవంతంగా పూర్తి చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ అధికారులను ఆదేశించారు. హౌసింగ్ శాఖ అధికారులు, మున్సిపల్ కమిషనర్లు, ఎంపీడీఓలతో టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన కలెక్టర్... జిల్లాలో నిర్మాణాల పురోగతి, పూర్తయిన ఇళ్లు, వివిధ దశల్లో ఉన్న పనులపై సమీక్షించారు.

ఇళ్లు లేని పేదలకు పారదర్శకంగా ఇందిరమ్మ ఇండ్లను మంజూరు చేయాలని, గుడిసెలు, రేకుల షెడ్లలో నివసించే అర్హులందరికీ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోందని తెలిపారు.

క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ చేపట్టి... ఎక్కడైనా నిర్మాణాల్లో జాప్యం ఉంటే వెంటనే సమస్యలు పరిష్కరించి పనులు పూర్తి చేయాలని సూచించారు.

ప్రగతిలో ఉన్న ఇళ్లను త్వరగా పూర్తి చేసి గృహప్రవేశాలకు సిద్ధం చేయాలని... రెండో దశలో అర్హులైన, నిర్మాణానికి ఆసక్తి ఉన్న లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల మంజూరు ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించారు.

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KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

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