Sircilla: సిరిసిల్ల వేగంగా 'సీఎం బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్' ఏర్పాట్లు
Sircilla: సిరిసిల్ల, వేములవాడలో సీఎం బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్ కోసం ఏర్పాట్లు. వంటశాలల కోసం భవనాలను పరిశీలించిన కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్. వేగంగా సాగుతున్న మౌలిక సదుపాయాలు.
సిరిసిల్ల: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేయనున్న సీఎం బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్ కోసం ఏర్పాట్లు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు ఉదయం అల్పాహారం, పాలు అందించేందుకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై జిల్లా యంత్రాంగం దృష్టి సారించింది.
ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్, అదనపు కలెక్టర్ గడ్డం నగేష్, హరే కృష్ణ మూవ్మెంట్ చారిటబుల్ ఫౌండేషన్ (HKMCF) ప్రతినిధులతో కలిసి గురువారం సిరిసిల్ల, వేములవాడ పట్టణాల్లోని పలు భవనాలను పరిశీలించారు. ఆహార పదార్థాల తయారీకి అనువైన భవనాలను పరిశీలిస్తూ అవసరమైన ఏర్పాట్లపై అధికారులకు సూచనలు చేశారు.
పరిశీలనలో సిరిసిల్ల, వేములవాడ తహసీల్దార్లు మహేష్, జయంత్, మున్సిపల్ కమిషనర్లు ఖదీర్ పాషా, లోకేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వం త్వరలో ప్రారంభించనున్న సీఎం బ్రేక్ఫాస్ట్ స్కీమ్ అమలుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసే దిశగా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు.