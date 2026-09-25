Sircilla: సహకార శాఖ విచారణకు నెలరోజుల గడువు ఇవ్వాలి: చిక్కాల రామారావు
Sircilla: సిరిసిల్ల సెస్ విచారణకు సంబంధించి 11 అంశాలపై వివరణ ఇచ్చేందుకు నెలరోజుల గడువు ఇవ్వాలని సెస్ చైర్మన్ చిక్కాల రామారావు సహకార శాఖను కోరారు.
సిరిసిల్ల: సిరిసిల్ల సహకార విద్యుత్ సరఫరా సంఘం (సెస్)కు సంబంధించి సహకార శాఖ చేపట్టిన విచారణకు నెలరోజుల గడువు ఇవ్వాలని సెస్ చైర్మన్ చిక్కాల రామారావు కోరారు. శుక్రవారం సిరిసిల్ల ప్రెస్క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు.
సహకార శాఖ 1964 చట్టంలోని 51, 55 సెక్షన్ల ప్రకారం విచారణకు సంబంధించి ఈ నెల 25న హాజరు కావాలని సెస్ పాలకవర్గానికి సమన్లు అందాయని రామారావు తెలిపారు. గతంలో జారీ చేసిన సమన్లకు పాలకవర్గ సభ్యులు ఒక్కొక్కరుగా హాజరై తమ సమాధానాలు ఇచ్చారని, సంబంధిత రికార్డులన్నీ ఇప్పటికే సహకార శాఖ వద్ద ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. తాజాగా సమన్లలో పేర్కొన్న 11 అంశాలపై సమాధానాలు ఇవ్వడానికి పాలకవర్గానికి నెలరోజుల గడువు ఇవ్వాలని కోరారు. అలాగే డీసీవో స్థాయి అధికారిని విచారణ అధికారిగా నియమించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
2016లో జరిగిన వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రస్తుత పాలకవర్గంతో పాటు అధికారులను కలుపుకొని మొత్తం 36 మందికి సమన్లు జారీ చేయడంపై రామారావు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో జారీ చేసిన సమన్లలో 2014 నుంచి జరిగిన వ్యవహారాలపై విచారణగా పేర్కొనగా, తాజాగా జారీ చేసిన సమన్లలో 2016 నుంచి జరిగిన అంశాలపై విచారణగా పేర్కొన్నారని తెలిపారు. 2016కు ముందు రెండేళ్ల కాలంలో ఉన్న పాలకవర్గానికి మాత్రం సమన్లు ఎందుకు జారీ చేయలేదని ప్రశ్నించారు.
గతంలో జరిగిన వ్యవహారాలపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టకుండా ప్రస్తుత పాలకవర్గాన్ని విచారణకు పిలవడం సరికాదని రామారావు అన్నారు. తమపై లేని ఆరోపణలను ఆపాదించి చర్యలు తీసుకునే ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. గతంలో జరిగిన వ్యవహారంపై సమన్లు జారీ చేయడం కక్షసాధింపు చర్యగా భావిస్తున్నామని తెలిపారు.
అయితే సహకార శాఖ నిర్వహించే విచారణకు తాము పూర్తిగా సహకరిస్తామని, అదే సమయంలో తమకు న్యాయం జరిగే వరకు న్యాయపోరాటం కొనసాగిస్తామని సెస్ చైర్మన్ చిక్కాల రామారావు స్పష్టం చేశారు. సమావేశంలో సెస్ వైస్ చైర్మన్ దేవరకొండ తిరుపతితో పాటు డైరెక్టర్లు పాల్గొన్నారు.