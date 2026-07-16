Sircilla: సైబర్ మోసాలపై వెంటనే స్పందించండి!
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో సైబర్ వారియర్లతో అదనపు ఎస్పీ చంద్రయ్య సమీక్ష. సైబర్ నేరాలకు గురైతే తక్షణమే 1930 టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కు ఫిర్యాదు చేయాలని సూచన.
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో సైబర్ నేరాల నియంత్రణకు మరింత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు అదనపు ఎస్పీ చంద్రయ్య తెలిపారు. జిల్లా ఎస్పీ మహేష్ బి. గితే ఆదేశాల మేరకు జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో సైబర్ వారియర్స్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన అదనపు ఎస్పీ.. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లోని సైబర్ వారియర్స్ సైబర్ ఫిర్యాదులపై వెంటనే స్పందించి కేసులు నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు. సైబర్ మోసాలకు గురైన బాధితుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఫ్రీజ్ అయిన నగదు వీలైనంత త్వరగా తిరిగి అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
ప్రజలు సైబర్ మోసాలకు గురైతే ఆలస్యం చేయకుండా 1930 టోల్ ఫ్రీ నంబర్ లేదా NCRP పోర్టల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయాలని, అలాగే సమీప పోలీస్ స్టేషన్లోని సైబర్ వారియర్ను సంప్రదించాలని సూచించారు.
ఆన్లైన్ మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్టులు, ఫేక్ లింకులు, ఓటీపీ మోసాలు, పెట్టుబడి మోసాలపై ప్రజలకు నిరంతరం అవగాహన కల్పించాలని సైబర్ వారియర్లకు అదనపు ఎస్పీ చంద్రయ్య సూచించారు.
ఈ సమావేశంలో సైబర్ ఆర్ఎస్ఐ జునైద్తో పాటు జిల్లా సైబర్ వారియర్లు పాల్గొన్నారు.