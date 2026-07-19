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Sircilla: సిరిసిల్ల ఆర్టీసీ బస్సులో మహిళా ప్రయాణికురాలికి చోరీ

Sircilla: సిరిసిల్లలో ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న మహిళ మెడలో మూడు తులాల బంగారు పూసలతాడు చోరీ. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు.

KALEEM, SIRICILLA
Published on: 19 July 2026 6:09 PM IST
Sircilla
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Sircilla: సిరిసిల్ల ఆర్టీసీ బస్సులో మహిళా ప్రయాణికురాలికి చోరీ

సిరిసిల్ల: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో ఆదివారం ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న మహిళ మెడలోని మూడు తులాల బంగారు పూసలతాడును గుర్తుతెలియని దుండగులు అపహరించిన ఘటన కలకలం రేపింది.

బాధితురాలు మారోజు పల్లవి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. సిరిసిల్ల పట్టణంలోని చంద్రంపేటకు చెందిన ఆమె బీడీలు చుడుతూ జీవనం సాగిస్తోంది. ఆదివారం తన తల్లిగారి ఊరైన వెంకటాపూర్‌కు వెళ్లేందుకు సిరిసిల్ల పాత బస్టాండ్‌లో కామారెడ్డి వైపు వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సు (TG23Z0026) ఎక్కింది.

బస్సు కొత్త బస్టాండ్ సమీపానికి చేరుకోగానే తన మెడలో ఉన్న మూడు తులాల బంగారు పూసలతాడు కనిపించకపోవడంతో ఆమె ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురైంది. బస్సులో రద్దీని ఆసరాగా చేసుకుని గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు పూసలతాడును చోరీ చేసినట్లు ఆమె గుర్తించింది.

వెంటనే బస్సును ఆపించి స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించగా, బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు సిరిసిల్ల పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

రద్దీగా ఉండే బస్సులు, బస్టాండ్లలో ప్రయాణించే సమయంలో ప్రయాణికులు తమ బంగారు ఆభరణాల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు.

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KALEEM, SIRICILLA

KALEEM, SIRICILLA

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