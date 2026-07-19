Sircilla: మానవత్వం చాటుకున్న 108 సిబ్బంది: పొలం గట్లపై వృద్ధురాలి మోత!
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేటలో రహదారి లేకున్నా 108 సిబ్బంది వృద్ధురాలిని అర కిలోమీటర్ స్ట్రెచర్పై మోసి ప్రాణాలు కాపాడిన వైనం.
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో 108 అంబులెన్స్ సిబ్బంది మానవత్వానికి నిదర్శనంగా నిలిచారు. రహదారి సౌకర్యం లేకపోయినా గాయపడిన ఓ వృద్ధ మహిళను స్కూప్ స్ట్రెచర్పై సుమారు అర కిలోమీటర్ మేర పొలం గట్లపై మోసుకెళ్లి అంబులెన్స్కు చేర్చి, సకాలంలో ఆస్పత్రికి తరలించి ప్రాణాపాయం నుంచి కాపాడారు.
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా గంభీరావుపేట మండలం భీముని మల్లారెడ్డిపేట గ్రామానికి చెందిన 60 ఏళ్ల లక్ష్మీనరసవ్వ వరి నాట్లు వేస్తున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు పొలం గట్టు పై నుంచి జారి పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆమె కాలుకు తీవ్ర గాయమై ఫ్రాక్చర్ అయింది.
సమాచారం అందుకున్న 108 అంబులెన్స్ సిబ్బంది వెంటనే ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్నారు. అయితే ప్రమాదం జరిగిన పొలం వద్దకు రహదారి లేకపోవడంతో అంబులెన్స్ వెళ్లలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్ పిల్లి సతీష్, పైలట్ మైల కుమారస్వామి సేవాభావంతో స్కూప్ స్ట్రెచర్ సహాయంతో బాధితురాలిని సుమారు అర కిలోమీటర్ మేర పొలం గట్లపై మోసుకెళ్లి అంబులెన్స్ వద్దకు చేర్చారు.
అంబులెన్స్లో ప్రథమ చికిత్స అందించిన అనంతరం ఆమెను మెరుగైన వైద్య చికిత్స కోసం సిద్దిపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి సురక్షితంగా తరలించారు.
క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ సమయానికి స్పందించి బాధితురాలికి అండగా నిలిచిన 108 సిబ్బంది సేవలను గ్రామస్తులు ప్రశంసించారు. మానవత్వంతో సేవలందించిన ఈ బృందంపై స్థానికులు అభినందనలు కురిపించారు.